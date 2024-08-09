巴黎奧運︱國家男乒團體賽擊敗瑞典締五連霸　法國挫日本摘銅 (23:50)

衛冕的國家隊賽前在今屆奧運不失一場下，輕鬆躋身決賽；瑞典隊則先在16強以總場數3：0輕取丹麥隊，其後在8強以總場數3：0殺退2號種子兼上屆東京奧運摘銀的德國隊，日前再在4強以總場數3：2反勝上屆東奧銅牌得主的日本隊，連續淘汰強敵。

不過國家隊在這場金牌戰皆陷苦戰，其中首場雙打派出王楚欽／馬龍面對基斯頓卡爾遜／安頓卡爾保，在先輸一局8：11後連贏兩局11：4、11：3反超，但第4局被對方以11：6扳平，戰至決勝局才以11：7險勝。

次仗由樊振東相隔5日後，再次迎戰「六邊形戰士」摩賈德，重演男單決賽翻版，同樣在先輸一局下，以局數3：2（10：12、11：8、11：9、11：13、11：5）反勝。而王楚欽在第3戰單打面對世界第61的基斯頓卡爾遜亦陷苦戰，在先贏兩局11：9、11：5下，被對方連續兩局戰至刁時贏12：10取勝，終再要靠決勝局以11：2力克對方。

結果國家隊在有驚無險下以總場數3：0擊敗瑞典隊奪金，締造奧運男團五連霸。

銅牌戰方面，有主場之利的法國隊今對陣日前以總場數2：3意外反負瑞典的日本隊，法國的西蒙加斯與阿歷斯列布倫在首場雙打以局數3：1先拔頭籌；菲歷斯列布倫在次仗單打以3：2反勝張本智和，場數拉開2：0。

積極反撲的日本先在第3場單打憑篠塚大登以局數3：1擊敗阿歷斯列布倫，再於第4場單打靠張本智和以同樣局數拿下西蒙加斯，追平場數2：2。不過今屆奧運單打銅牌的菲歷斯列布倫在最後一場以局數3：1輕取篠塚大登，助法國隊摘得銅牌，亦是首次於此項目奪牌。

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