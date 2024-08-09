巴黎殘奧｜港隊授旗派23人出戰8項目　獎金增幅近9成　陳浩源盼最後一屆獎牌轉顏色 (22:14)

港隊在上屆東京殘奧獲得2銀3銅佳績，包括硬地滾球在梁育榮帶領下取得1銀1銅、朱文佳與陳浩源在羽毛球分奪1銀1銅，以及王婷莛在乒乓女單贏得銅牌。港隊今屆巴黎殘奧將派出23名運動員，參與硬地滾球、游泳、輪椅劍擊、羽毛球、乒乓、田徑、射箭及馬術共8個項目。全員今午都有到政府總部出席授旗禮，包括將與梁育榮同為「六朝元老」的余翠怡，還有鄧韋樂、陳睿琳及將首度征奧的13歲「小飛魚」吳卓恩與18歲的張浚諾等泳將，其餘殘奧「新丁」還有梁育榮的拍檔張沅、輪椅劍擊的湯雅婷與乒乓球手梁仲仁。其中吳卓恩表明今屆目標是在女子100米蛙泳上游出自己最佳個人時間。

39歲輪椅羽毛球港將陳浩源上屆首次征奧即在東京贏得男子WH2級單打銅牌，早前表明將於巴黎殘奧後退役的他坦言，過去3年不斷出現傷患，今屆首要目標是不要在比賽期間受傷，同時期望今屆衝牌之餘兼可「轉一轉顏色」，包括在這個最後國際舞台上戰勝頭號種子兼已連續125場不敗的日本隊好手梶原大暉，報卻上屆落敗之仇。

Daniel又透露今屆將有超過10名家人到巴黎支持，「在準備充足情况下，當然不希望家人失望」。他提及退役後將計劃成立一個以殘疾人士和特殊需要學童的訓練中心，像「人生導師」的角色協助他們訓練演講技巧。他又對輪椅羽毛球港隊將後繼無人感到很遺憾，擔心項目日後會被遺忘。39歲殘奧3金得主梁育榮則表明，今屆並非他最後一屆奧運，「沒有設定限期，取得入場券都想繼續下去」。

另外，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」今屆給巴黎殘奧港將的獎金金額較上屆大幅增加87.5%，個人金牌增至150萬元，銀牌及銅牌得主分獲75萬及37.5萬元，第4名獲18.75萬元，第5至8名亦可獲93,750元；團體項目金牌獎金達300萬元。