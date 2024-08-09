巴黎奧運｜8月9日滾動即時戰報（不斷更新） (23:40)

乒乓球（23：30）

乒乓球男子團體賽決賽，國家隊雖在一場雙打及兩場單打均要激戰5局，但最終皆以3：2取勝，結果場數3：0擊敗瑞典隊，取得五連霸。

跳水（22：30）

女子跳水個人3米板決賽，國家隊的陳藝文以376分封后，連同雙人3米板個人今屆摘雙金，而隊友昌雅妮則因首跳失手僅得42分，總分318.75屈居第3摘銅，銀牌得主是澳洲隊的麥迪遜傑妮（Maddison Keeney）。

曲棍球（22：00）

女子曲棍球銅牌戰，阿根廷隊與比利時隊法定時間打成2：2平手，最終阿根廷互射點球贏3：1掛銅。

運動攀登（20：00）

運動攀登男子全能賽，英國隊的杜比羅拔斯（Toby Roberts）以總分155.2封王，日本隊的安樂宙斗以145.4分摘銀，銅牌得主為取得139.6分的奧地利隊選手舒伯特（Jakob Schubert）

乒乓球（19：15）

乒乓球男子團體賽銅牌戰，有列布倫兄弟助陣的法國隊以場數3：2擊敗日本隊，取得隊史第4面乒乓球奧運獎牌，亦是首次於此項目奪牌。

馬拉松游泳（16：00）

男子公開水域（馬拉松游泳）項目，上屆銀牌得主的匈牙利隊選手（Kristof Rasovszky）游出1小時50分52.7秒，以2.1秒之差力壓德國隊的基馬特（Oliver Klemet）奪金。