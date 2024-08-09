明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運｜8月9日滾動即時戰報（不斷更新） (23:40)

巴黎奧運今日（8月9日）舉行第14日賽事，將誕生34面金牌。

乒乓球（23：30）

乒乓球男子團體賽決賽，國家隊雖在一場雙打及兩場單打均要激戰5局，但最終皆以3：2取勝，結果場數3：0擊敗瑞典隊，取得五連霸。

跳水（22：30）

女子跳水個人3米板決賽，國家隊的陳藝文以376分封后，連同雙人3米板個人今屆摘雙金，而隊友昌雅妮則因首跳失手僅得42分，總分318.75屈居第3摘銅，銀牌得主是澳洲隊的麥迪遜傑妮（Maddison Keeney）。

曲棍球（22：00）

女子曲棍球銅牌戰，阿根廷隊與比利時隊法定時間打成2：2平手，最終阿根廷互射點球贏3：1掛銅。

運動攀登（20：00）

運動攀登男子全能賽，英國隊的杜比羅拔斯（Toby Roberts）以總分155.2封王，日本隊的安樂宙斗以145.4分摘銀，銅牌得主為取得139.6分的奧地利隊選手舒伯特（Jakob Schubert）

乒乓球（19：15）

乒乓球男子團體賽銅牌戰，有列布倫兄弟助陣的法國隊以場數3：2擊敗日本隊，取得隊史第4面乒乓球奧運獎牌，亦是首次於此項目奪牌。

馬拉松游泳（16：00）

男子公開水域（馬拉松游泳）項目，上屆銀牌得主的匈牙利隊選手（Kristof Rasovszky）游出1小時50分52.7秒，以2.1秒之差力壓德國隊的基馬特（Oliver Klemet）奪金。

相關字詞﹕體育 巴黎奧運 奧運 編輯推介

上 / 下一篇新聞