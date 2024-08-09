巴黎奧運︱美國男籃最後一節大逆轉4分反勝塞爾維亞　連續兩屆決賽與法國爭金 (05:17)

面對以NBA三屆最有價值球員（MVP）約基治與阿特蘭大鷹隊後衛保丹洛域等球星為首的塞爾維亞，美國隊以「大帝」勒邦占士聯同史堤芬居里及安必特等擔正，居里雖在首節已手感火熱，不足4分鐘已連入4記三分球，佔美國頭15分的14分，然而塞爾維亞的三分雨更猛烈，阿夫拉莫域與保丹洛域接連起手皆中，助首節以31：23領先。落後8分的夢幻隊在第2節仍未能抵檔對手三分雨，在爭奪籃板亦陷劣勢，一度落後多達17分，中鋒安必特尾段力追分數下，美國上半場仍以43：54被塞爾維亞拉開11分，今場做坐上客的已退役球星安東尼也看得苦笑；塞爾維亞半場三分球19射中10球。

美國下半場力追，第3節尚餘3分鐘一度追至只差6分，然而塞爾維亞隨後連入兩個三分球，其中一球更博得犯規變成4分波，第3節結束美國再被拉開分數，以63：76落後13分。板凳深度強的夢幻隊最後一節傾力反撲，在約基治第4次犯規後，戴雲布克卡射入三分追至73：77。及後安必特連取5分，追至82：84只差兩分。

戰至最後3分39秒，塞爾維亞3分射失下，勒邦占士此時挺身而出殺入內線鏟籃得手，追成82：82平手。塞軍暫停後雖即取兩分，但之後多次起手俱未射失，結果今仗大勇的居里再入三分球，美國在最後兩分鐘終以87：84首次反先，並在兩次快攻將分差拉開5分。其後居里藉對手犯規再入兩個罰球，終戲劇性地以95：91反勝塞爾維亞，連續5屆入決賽。居里攻入全場最高36分，占士取得16分、11個籃板及10次助攻貢獻「三雙」；塞爾維亞有保丹洛域射入20分，約基治有17分及11次助攻。

另一場4強，東道主法國隊以73：69險勝去年籃球世界盃冠軍的德國隊。兩隊上半場以33：33平手，法國於第3節開始領先，在第4節更一度拉開13分，但之後德國絕地反擊，在費斯華拿射入3分球後一度追至68：70，但在最後關頭失誤及雙方都以犯規戰術拉鋸下，法國終險勝4分。上季NBA狀元的聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬貢獻11分、7個籃板、4次助攻及3次封阻；效力皇家馬德里籃球隊的前鋒耶布斯尼雖5犯離場，仍貢獻17分和7個籃板。