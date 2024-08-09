巴黎奧運直擊｜盧蔚豐跆拳道68公斤級復活賽不敵國手梁育帥　無緣銅牌戰 (01:41)

這名21歲港將昨午於先於資格賽以直落兩局14：0、16：4淘汰難民隊代表艾戈坦尼（Yahya Al Ghotany）。其後在16強惡鬥「世一」兼上屆金牌得主的烏茲別克隊名將拉舒希托夫（Ulugbek Rashitov），雖然全場被動但末段仍能取下兩分，力戰下以直落兩局0：12、2：9飲恨。

由於奧運跆拳道項目設有復活賽，讓每屆在淘汰賽過程中曾不敵最後金、銀得主的選手（共6人），取得復活賽資格爭入共分兩場的銅牌戰，其中16強止步的二人將在復活賽首圈鬥8強止步的選手，兩仗的勝方將分別在銅牌戰面對4強止步的選手，勝方將可齊齊獲得銅牌。

結果盧蔚豐憑藉拉舒希托夫殺入決賽，得以轉戰復活賽，面對較早前於8強不敵拉舒希托夫的國家隊好手梁育帥，首局雙方初段試探為主，盧蔚豐雖因4次有效正拳技術擊中軀幹護具獲得4分，但對方則兩度踢身共奪4分，加上有效正拳中身取1分，令Chris首局以4：5僅負。

次局Chris形勢更為被動，其中末段被梁育帥轉身踢擊技術有效擊中頭部失5分，終以0：13再輸一局，局數0：2飲恨止步。

盧蔚豐最終在賽事列第7名後，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人項目第5至8名港將的37.5萬元獎金。

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