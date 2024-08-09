巴黎奧運｜8月8日滾動即時戰報（不斷更新） (04:38)

乒乓（凌晨05：00）

乒乓女團4強，由早田希娜、張本美和與平野美宇組成的日本隊對德國隊。首場女雙早田希娜/平野美宇局數贏3：1，次局單打16歲的張本美和直落3局告負18歲新星安妮特被追平場數，不過平野美宇及張本美和之後兩場均以3局擊敗華裔球手萬遠及單曉娜後，總場數終勝3：1，連續兩屆女團坐銀望金，將於周六晚上9時決賽對國家隊。

田徑（凌晨04：00）

女子400米欄決賽，美國隊24歲名將悉妮麥卡芙蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）生涯第6次打破世界紀錄，在最後15米一支獨秀下衝線，以50.37秒大熱衛冕金牌，時間比她今年6月才刷新的紀錄再快0.28秒；荷蘭隊飛人芬克波爾以52.15秒只得銅牌。至於男子110米欄決賽由美國選手包攬金、銀牌，格蘭荷路維以12.99秒摘金，丹尼爾羅拔斯以13.09秒掛銀。

籃球（凌晨01：30）

男子籃球4強，東道主法國隊以73：69險勝去年籃球世界盃冠軍的德國隊，連續兩屆奧運晉身決賽。兩隊以33：33平手完上半場，法國於第3節開始領先，在第4節更一度拉開13分，但之後德國絕地反擊，在費斯華拿射入3分球後一度追至68：70，但在最後關頭失誤及雙方都以犯規戰術拉鋸下，法國終險勝4分。上季NBA狀元的聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬貢獻11分、7個籃板、4次助攻及3次封阻；效力皇家馬德里籃球隊的前鋒耶布斯尼雖5犯離場，仍貢獻17分和7個籃板。

足球（凌晨01：00）

奧運男子足球銅牌戰上演「非洲打吡」，摩洛哥隊在上半場領先兩球，換邊後再入4球，終以6：0大炒埃及隊取得銅牌，亦是這支北非國家今屆第二面獎牌。28歲射手拉希美在上、下半場頭頂腳踢各入一球梅開二度兼交出一個助攻，累積8球在今屆射手榜遙遙領先，隊長巴黎聖日耳門（PSG）球星右閘阿舒拉夫夏基美尾段直射罰球攻入埋齋一球。

舉重（凌晨00：30）

國家隊「01後」23歲舉重女將羅詩芳首戰奧運，即在女子59公斤級決賽刷新抓舉、挺舉和總成績3項奧運紀錄「完勝」奪金，為國家隊取得今屆第28面金牌。這名今年舉重世界盃冠軍在第3次抓舉舉出107公斤及第2次挺舉成功挑戰134公斤，總成績以241公斤封后。

跳水（23：30）

已在巴黎奧運男子雙人3米板合作奪金的謝思埸及王宗源，在男子個人3米板決賽包辦冠、亞軍，複製上屆東京奧運成績。至此中國跳水隊已在6個項目囊括所有金牌。謝思埸及王宗源的對賽，等同重複兩名跳水隊隊友全紅嬋和陳芋汐在女子個人10米台的「神仙打架」，並最終都成為金、銀牌得主。22歲的王宗源在初賽及準決賽，均能力壓28歲的謝思埸以首名晉級，及至決賽第5跳，王宗源出現失誤只得70.2分而成為勝負關鍵，結果完成6跳後謝思埸得543.60分，以13.4分力壓只得530.20分的王宗源蟬聯冠軍，銅牌得主是墨西哥隊的奧利華拉。

跆拳道（23：15）

跆拳道男子68公斤以下級賽事，衛冕的烏茲別克隊名將拉舒希托夫在16強以局數2：0淘汰港隊新星盧蔚豐後，再於8強直落兩局淘汰國家隊好手梁育帥，4強他同樣直落兩局擊敗西班牙隊勁敵查維亞佩雷斯，殺入決賽，同時令16強曾敗予拉舒希托夫的港將盧蔚豐，藉此獲得參加明晨1時半的復活賽資格，將與梁育帥爭入銅牌戰。

乒乓（22：32）

由今屆巴黎奧運女單金、銀牌得主陳夢與孫穎莎和「世三」王曼昱組成的國家隊，今晚在乒乓球女子團體賽4強，以場數3：0淘汰韓國隊，殺入後晚上演的決賽，對手將是明晨日本及德國隊的勝方。

運動攀登（19：00）

運動攀登男子速度賽決賽，昨日在資格賽以平世界紀錄取首名入淘汰賽的印尼隊好手李安納度（Veddriq Leonardo），今晚先在8強淘汰奧運紀錄保持者的39歲法國隊名將巴沙馬溫（Bassa Mawem），其後再在4強戰勝伊朗選手，最後在決賽做出個人最佳（PB）的4.75秒，以0.02秒之差擊敗國家隊選手伍鵬，奪得金牌。

乒乓（17：53）

由「世一」王楚欽與今屆巴黎奧運男單金牌得主的樊振東及應屆世界賽冠軍馬龍組成的國家隊，今午在乒乓球男子團體4強續保強勢，以總場數3：0輕取有主場之利的法國隊，將於明晚9時決賽硬撼以總場數3：2反勝日本隊的瑞典隊，力爭該項目五連霸。

田徑（17：02）

昨日僅跑出12.97秒未能直接出線準決賽的國家隊選手吳艷妮，今午轉戰女子100米跨欄復活賽第3組，但仍然只跑出12.98秒，位列小組第4，未能以前兩名躋身準決賽。國家隊隊友林雨薇在復活賽第2組，亦僅跑出13.13秒，排小組第6，同樣無緣晉級。