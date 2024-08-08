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巴黎奧運直擊｜盧蔚豐滿意表現　不論「復活」與否已感初奧之旅如發夢般夢幻 (21:20)

港隊史上首名出戰奧運跆拳道項目的盧蔚豐（Chris），今（8日）出戰男子68公斤以下級賽事，先於資格賽以局數2：0淘汰難民隊代表艾戈坦尼（Yahya Al Ghotany），其後在16強惡鬥「世一」兼上屆金牌得主的烏茲別克隊名將拉舒希托夫（Ulugbek Rashitov），雖然全場被動但末段仍能取下兩分，力戰下以直落兩局0：12、2：9飲恨。無論能否「復活」爭入銅牌戰，盧蔚豐也指今次奧運之旅「相當夢幻」。

盧蔚豐爭奪奧運資格的過程波折重重，這名21歲港將在亞洲區奧運資格賽拿下銅牌，原本無緣奧運，但由於其4強對手、難民隊代表被判取消資格，盧蔚豐在5月才以遞補身分趕上奧運尾班車，破天荒成為香港首個出戰奧運跆拳道的港將。

巴黎奧運跆拳道男子68公斤以下級共有17名選手參賽，身高1.9米的盧蔚豐被列為17號種子，需要先出戰資格賽，與16號種子的難民隊代表爭奪16強席位。盧蔚豐今於早前完成劍擊項目、見證港將江旻憓及張家朗先後奪金的巴黎大皇宮，迎來個人奧運首戰，他賽前表示懷着全港約10萬名參與跆拳道愛好者出戰，結果在資格賽發揮出色，在3局2勝賽制下，以直落兩局14：0、16：4輕取難民隊代表艾戈坦尼。

盧蔚豐稍作休息，於不足兩小時後轉戰16強，惡鬥當今跆拳道界最強的「世一」兼上屆金牌得主的烏茲別克隊名將拉舒希托夫，雖然全場被動但防守表現不俗，首局僅被對方踢中一次頭部，以0：12告負。次局他接連守住對方強攻，在只失1次踢頭及3次踢身下，他更於完場前6秒踢身得分，最終僅以2：9再負，局數0：2飲恨，而拉舒希托夫賽後也惜英雄重英雄，高舉港將左手接受全場歡呼。

雖然盧蔚豐在16強敗陣，但已為香港跆拳道隊寫下歷史新章，他在賽後接受訪問，表示面對首場難民隊代表艾戈坦尼的資格賽有助入局，「我比其他選手打多場，某程度是好事，有機會先熱身，表現更好」。至於16強對上實力強橫的「世一」拉舒希托夫，盧蔚豐則認為比起去年有進步，「杭州亞運跟這位對手打過，當時實力差距好大，今次雖然落敗，但差距收窄了，整體都滿意今日表現」。

值得一提的是，奧運跆拳道項目設有復活賽，讓每屆在淘汰賽過程中曾不敵最後金、銀得主的選手（共6人），取得復活賽資格爭入共分兩場的銅牌戰，其中16強止步的二人將在復活賽首圈鬥8強止步的選手，兩仗的勝方將分別在銅牌戰面對4強止步的選手，勝方將可齊齊獲得銅牌。

因此若然拉舒希托夫最終能殺入決賽，盧蔚豐可藉此獲得參加明晨舉行的復活賽資格，爭入銅牌戰。不過無論能否「復活」，盧蔚豐也認為今次奧運之旅如「發夢」般夢幻，觀眾席坐滿約9000人的場面也教他感到難忘。

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