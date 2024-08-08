巴黎奧運直擊｜盧蔚豐跆拳道68公斤級16強力戰不敵上屆冠軍　仍有望轉戰復活賽 (16:55)

21歲港隊盧蔚豐今於巴黎大皇宮迎來個人奧運首戰，他賽前表示懷着全港約10萬名參與跆拳道愛好者出戰，結果他在資格賽發揮出色，在3局2勝賽制下，他於首局以14：0大勝先拔頭籌。次局他雖先被對方得分落後0：2，但他很快重奪上風連環得分，包括4次踢中對方頭部各得3分，最終再贏一局16：4，以直落兩局輕取難民隊代表艾戈坦尼。

他稍作休息後於不足兩小時後轉戰16強，惡鬥當今跆拳道界最強的「世一」兼上屆金牌得主的烏茲別克隊名將拉舒希托夫，雖然全場被動但防守表現不俗，首局僅被對方踢中一次頭部，以0：12告負。次局他接連守住對方強攻，在只失1次踢頭及3次踢身下，他更於完場前6秒踢身得分，最終僅以2：9再負，局數0：2飲恨。

雖然16強敗陣，但奧運跆拳道設有復活賽，若然拉舒希托夫最終能殺入決賽，盧蔚豐將可藉此獲得參加明晨舉行的復活賽資格，爭入銅牌戰。