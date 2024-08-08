港超｜北區新季班費700萬簽12新兵　球會主席朱浩賢：希望一切是是非非遠離我哋 (15:27)

廉政公署今年5月展開「勁草」執法行動，其中拘捕一間港超球會的主教練及兩名球員，稱3人涉嫌在上季的港超賽事打假波，據了解涉案球隊為均業北區，惟至今未有該隊職球員被起訴，會方6月底宣布上季主教練梁志榮離隊，由助教鮑家耀「坐正」掌帥。

上季以第8名完成港超的北區，會方指今季班費約700萬元。球隊今夏經歷轉投傑志的翼鋒林樂勤、門將林駿杰等16名球員離隊後，補入12名新兵，當中包括去年杭州亞運男足殿軍成員的港足門將龐焯𤋮和翼鋒簡嘉亨等。20歲的龐焯熙透露晉峰「自降」甲組後，同時獲升班馬九龍城和北區招手，終選擇重投擔任北區副總監兼門將教練的恩師何國泉懷抱，「跟其他前輩和何sir（何國泉）商討後，他們認為以我的年紀應以出場機會為首要考慮」。談及新季目標，他說出一個很卑微的願望，「過去3季我效力的球隊都是排榜尾，只希望今季會比以往好」。

外援方面，上季6名外援只留下今季升任隊長的巴西籍中場肯迪，今季則簽入4名首來港落班的森巴兵，包括前鋒舒拉普（Matheus Chulapa）、翼鋒古杜拉（Weverton Gudula）、中場柏度哥斯達（Pedro Costa）和後衛基拿美（Guilherme Kayron）；以及上季效力港會的哥斯達黎加籍中堅費利皮爾。24歲的柏度哥斯達透露，父親為2007至10年來港效力東方和四海流浪的中場保羅（Paulo Miranda），很開心能跟隨父親腳步來港，「這對我的足球生涯是個好選擇，很期待這在新旅程協助隊友達成目標」。

至於上季擔任隊長的何振廷，今季不再擔任隊長，他表示這是跟教練團商討後的決定，希望減輕個人壓力。他稱球隊上季尾經歷風波後轉變不大，但說：「消息來得突然，有點始料不及。事情發生了我不評論，但換了主教練和有些球員離開了，要適應和習慣。」

北區2024／25球員名單

1 龐焯熙*

2 波比*

3 基拿美*@

4 李俊霆*

5 費利皮爾*@

6 葉卓文

7 舒拉普*@

8 肯迪@（隊長）

9 羅港威（副隊長）

10 羅曉聰（副隊長）

11 古杜拉*@

12 吳栢希*

13 朱偉鈞

14 何振廷

16 張桂華

17 尤朗

18 戴子軒

19 湯振雄

20 鄭宇稀*

21 簡嘉亨*

22 劉君正

23 韋健豪

33 蕭世充

35 柏度哥斯達*@

73 黃偉國

82 凌栢賢*

*新加盟

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