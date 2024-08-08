巴黎奧運｜捲性別爭議中華台北拳手林郁婷晉決賽　土耳其對手展X手勢疑無聲抗議 (04:47)

以頭號種子出戰的林郁婷，去年曾在國際拳擊總會（IBA）主辦的世界賽被指性別測試不符標準，遭取消參賽資格。然而奧運拳擊項目在IBA於2022年被國際奧委會（IOC）撤銷認證後，今屆由IOC自行管理拳擊項目下，林郁婷和另一被指性別存疑的阿爾及利亞隊66公斤級拳手伊曼哈莉芙（Imane Khelif），仍獲許可參賽。

林郁婷晉級4強後鎖定一面獎牌，結果在此戰直落5：0擊敗卡拉曼，殺入決賽後篤定寫下中華台北隊在拳擊的最佳成績，將與波蘭隊的施莉米達（Julia Szeremeta）爭奪金牌。然而卡拉曼落敗後隨即在擂台上以雙手展示X手勢，疑似對林郁婷的參賽表達不滿。根據外媒報道，8強不敵林郁婷的保加利亞拳手史坦妮娃（Svetlana Staneva ）該仗也曾展示X手勢，料影射IBA早前聲稱在林郁婷和哈莉芙的性別測試結果驗出大多出現於男性的XY染色體，而非一般女性擁有的XX染色體。