明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運｜捲性別爭議中華台北拳手林郁婷晉決賽　土耳其對手展X手勢疑無聲抗議 (04:47)

捲入性別爭議的中華台北隊拳手林郁婷，今晨（8日）在巴黎奧運女子57公斤級4強，獲5名裁判一致裁定擊敗來自土耳其隊的卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），下周日凌晨將決戰波蘭隊拳手爭金。而卡拉曼賽後得悉落敗做出「X」手勢，疑似對林郁婷在爭議聲下獲准續戰無聲抗議。

以頭號種子出戰的林郁婷，去年曾在國際拳擊總會（IBA）主辦的世界賽被指性別測試不符標準，遭取消參賽資格。然而奧運拳擊項目在IBA於2022年被國際奧委會（IOC）撤銷認證後，今屆由IOC自行管理拳擊項目下，林郁婷和另一被指性別存疑的阿爾及利亞隊66公斤級拳手伊曼哈莉芙（Imane Khelif），仍獲許可參賽。

林郁婷晉級4強後鎖定一面獎牌，結果在此戰直落5：0擊敗卡拉曼，殺入決賽後篤定寫下中華台北隊在拳擊的最佳成績，將與波蘭隊的施莉米達（Julia Szeremeta）爭奪金牌。然而卡拉曼落敗後隨即在擂台上以雙手展示X手勢，疑似對林郁婷的參賽表達不滿。根據外媒報道，8強不敵林郁婷的保加利亞拳手史坦妮娃（Svetlana Staneva ）該仗也曾展示X手勢，料影射IBA早前聲稱在林郁婷和哈莉芙的性別測試結果驗出大多出現於男性的XY染色體，而非一般女性擁有的XX染色體。

相關字詞﹕體育 巴黎奧運 中華台北 奧運 性別 林郁婷 編輯推介

上 / 下一篇新聞