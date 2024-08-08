巴黎奧運｜8月7日滾動即時戰報（不斷更新） (03:00)

韻律泳（凌晨03：00）

國家隊在韻律泳集體技巧自選賽，以283.6934分位列榜首；在早前舉行的技術自選和自由自選均大幅領先下，以總分996.1389分奪得金牌，是中國隊歷來首面韻律泳金牌。美國和西班牙隊則分別得銀牌和銅牌。

滑板（凌晨01：20）

澳洲隊的基瑾彭馬（Cole Palmer）在男子公園賽決賽，憑首輪取得93.11分，以由頭帶尾的姿態衛冕金牌。澳洲隊繼阿莉莎杜魯（Arisa Trew）昨晨稱后，今屆壟斷男、女子公園賽冠軍。美國隊的湯舒哈（Tom Schaar）在次輪得92.23分摘銀；巴西隊的日裔選手奥古斯圖昭夫（Augusto Akio），則在最後一輪獲91.85分取得銅牌。

舉重（23：31）

首項舉重賽事今晚上演，世界紀錄保持者國家隊的李發彬，在男子61公斤級以抓舉143公斤及挺舉167公斤，總成績310公斤，以7公斤的優勢拋離亞軍泰國選手衛冕，亦是國家隊今屆奧運第23金。

乒乓（22：22）

由今屆巴黎奧運女單金、銀牌得主陳夢與孫穎莎和「世三」王曼昱組成的國家隊，今晚在乒乓女子團體8強，以場數3：0淘汰中華台北隊，將於明晚4強硬撼韓國隊。

運動攀登（19：15）

運動攀登女子速度賽決賽，波蘭隊名將米路絲拉芙（Ola Miroslaw）先於準決賽以6.19秒打破自己保持的世界紀錄擊敗隊友卡露卡（Aleksandra Kalucka），再於決賽將世績推快至6.10秒，以0.08秒力克打破個人最佳（PB）兼寫歷來第2快紀錄的國家隊好手鄧麗娟，首奪奧運金牌。卡露卡則在銅牌戰擊敗印尼隊對手奪季。

乒乓（17：57）

由「世一」王楚欽與今屆巴黎奧運男單金牌得主的樊振東及應屆世界賽冠軍的馬龍組成的國家隊，今午在乒乓球男子團體8強，以總場數3：0淘汰韓國隊，晉級明午4強。

田徑（16：38）

今屆新設的馬拉松競走混合接力決賽，由西班牙組合Alvaro Martin／Maria Perez以2小時50分鐘31秒的成績奪得金牌，而國家隊亦派出兩隊組合，賀相紅／切陽什姐以2小時59分鐘13秒排第14名完賽，另一隊張俊／楊家玉則以3小時零43秒，位列第15名，同樣無緣獎牌。

田徑（16：20）

27歲國家隊美女跑手吳艷妮在女子100米跨欄初賽登場，最終跑出12.97秒，僅列小組第6名，未能直接躋身準決賽，需轉戰明午上演的復活賽。