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巴黎奧運｜捲性別爭議拳手哈利芙闖決賽　愛爾蘭女將衛冕即退役　兼職清潔工盼享受「常人生活」 (22:03)

在巴黎奧運陷入性別爭議的阿爾及利亞拳手伊曼哈利芙（Imane Khelif），今晨（7日）於女子66公斤級4強沉着應戰，終擊退泰國隊拳手殺入決賽，周六（10日）凌晨將與國家隊的楊柳爭逐金牌。

隨住各公斤級別進入4強階段，拳擊賽事今起移師到剛舉行完網球項目的羅蘭加洛斯上演。去年在世界賽被指性別測試「肥佬」取消成績的哈利芙，今屆與同打入4強的中華台北隊57公斤級女將林郁婷同在爭議聲中出戰。今晨率先出戰4強的哈利芙，終獲5名裁判一致裁定擊敗泰國隊的蘇凡納彭（Janjaem Suwannapheng），坐銀望金。

比賽期間獲在場觀眾吶喊助威的哈利芙，賽後強調不會被外界聲音干擾，現階段只在乎終極一戰，「我只專注比賽，其他事情都不重要了。我和團隊奮鬥多年將夢想成真，希望能做好本分，集中在夢幻的決賽中」。她的決賽對手，將是力克中華台北隊「抗癌拳王」陳念琴的國手楊柳。陳念琴和蘇凡納彭在賽事不設銅牌戰下，齊奪銅牌作結。

此外，愛爾蘭隊的姬莉夏寧頓（Kellie Harrington）在女子60公斤級決賽，以4：1擊敗國家隊的楊文璐成功衛冕。34歲的夏寧頓賽後隨即宣布結束運動員生涯，認為在高峰退下來最好不過，「當你每跨越一座山，便會發現另一座更高的山。退役之後，再沒有高山要跨越了」。為了兼顧業餘拳擊生涯，夏寧頓一直在愛爾蘭首都一間醫院兼職清潔工維持生計，稱告別運動員生涯後希望卸下「特權」享受「常人」的生活，「下一章將是我的人生篇章，是屬於我跟妻子的篇章。這並非說過去沒有在過生活，而是不再因為拳手的身分，被別人說：『你不能這樣做，不然你會受傷。』」。

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