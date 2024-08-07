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巴黎奧運｜14歲滑板少女杜魯　成澳洲歷來最年輕金牌得主　公園賽三甲均有日本血統 (20:52)

滑板項目向來是年輕人的天下，今晨（7日）舉行的巴黎奧運女子公園賽決賽，8名參賽者中就有6人尚未成年。年僅14歲的澳洲代表阿莉莎杜魯（Arisa Trew）壓軸一輪後上奪金，成為該國歷來最年輕的金牌健兒。至於15歲日本隊「世一」開心那和16歲的英國隊選手斯佳布朗（Sky Brown），分別連續兩屆掛銀和摘銅。無獨有偶，登上頒獎台的3人均帶有日本血統。

日本隊22歲「板女」四十住櫻在昨晚初賽位列第10，未能滑進前8晉級決賽下率先宣告衛冕失敗，她的同鄉開心那則在初賽獨佔鰲頭。位居奧運滑板世界排名首位的開心那，大部分時間神情未與名字相配。惟她在決賽首輪從容做出招牌動作「nosegrind」等高難度花式，為她帶來91.98的高分，完成兩輪後保持領先。

不過，杜魯把好戲留在壓軸的第3輪，憑接連空中轉體540度和「noseblunt」等動作，獲得93.18分，與其後取得92.31分的斯佳布朗雙雙躍升前二。最後登場的開心那孤注一擲，結果獲得92.63分，未能超越杜魯重奪首位下連續兩屆掛銀，布朗連續兩屆摘銅。杜魯則以14歲86日之齡，成為澳洲隊歷屆最年輕金牌得主。

除了在日本土生土長的開心那，杜魯和布朗的母親均為日本人，使頒獎台同時出現3名具日本血統的小妮子。成為澳洲隊首名女子滑板金牌得主的杜魯，7歲開始踩板後於去年起嶄露頭角，連續兩年贏得極限運動會（X Games）公園賽和碗池賽雙金，今年5月更成為首名做出轉體900度的女性。儘管如此，獲加冕奧運金牌依然使她陷入瘋狂，「看過東京奧運後，進軍五環舞台成為了我的目標。能夠在第一次參賽拿下金牌，簡直是難以置信」。

滑板比賽着重技術交流，結果只是其次。即使連續兩屆與金牌擦身而過，開心那賽後還是展現笑容，送上擁抱祝賀杜魯封后。以12歲之齡參與東京奧運的她，3年後從1.46米長高到1.68米，並在賽後展露成熟一面，「對比上屆在東京，這次來到巴黎讓人緊張得多，但『板女』之間互相鼓勵讓我如釋重負。我已在賽場上展現我的所有，沒有遺憾了」。

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