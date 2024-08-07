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巴黎奧運｜巴西挫西班牙隔16年入女足決賽　決戰美國勢成瑪達國際賽告別戰 (18:50)

賽前數小時才收到隊長瑪達要繼續停賽壞消息的巴西女足，今晨（7日）在巴黎奧運4強仍可報卻分組賽落敗之仇，以4：2淘汰世界盃冠軍西班牙女足，繼2008年一屆相隔16年再闖決賽，將在周六晚決戰加時後以1：0挫德國隊的4屆冠軍美國隊，而屆時38歲的瑪達勢將在這場國際賽告別戰刑滿復出攻堅。

巴西在C組分組賽末輪硬碰西班牙時，瑪達在上半場直接領紅被逐，踢少一人下結果下半場兩度失守以0：2告負，終以小組第3名出線8強，而瑪達缺席上仗1：0淘汰法國隊後，4強再戰西班牙一直未知是否可復出，至此仗賽前數小時才被體育仲裁法庭宣布停賽兩場，無緣鬥「狂牛」。

不過，巴西甫開賽6分鐘便藉狂牛球員柏莉迪絲擺烏龍，加上樸迪露及艾莉安分別在完半場前和72分鐘破門，令人意外地以3球遙領。狂牛及後憑巴西的杜達森派奧85分鐘輸烏龍波破蛋，卻又被巴西的姬露蓮在補時1分鐘再入一球，雖至補時12分鐘有柏拉露奴得手，但終以2：4敗北，無緣首入決賽；巴西則繼2004和08年後，第3次坐銀望金。

早已宣布今屆奧運後退出國際賽的6屆國際足協最佳女球員瑪達，勢將在周六晚決戰美國時上演告別戰，隊友姬露蓮賽後說：「這場成功按照賽前部署，而且堅毅十足和付出一切努力。這是場非常激情的戰爭。」美國在另一場4強與德國法定90分鐘互無紀錄，最終由前鋒蘇菲亞史密夫在加時5分鐘一箭定江山險勝1：0。德國將於周五晚的銅牌戰碰西班牙。此外，去年3月成為法國女足教練連拿特今晨離職。

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相關字詞﹕體育 巴黎奧運 巴西隊 瑪達 西班牙隊 法國隊 女足 美國隊 決賽 德國隊 4強 決賽 編輯推介

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