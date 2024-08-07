巴黎奧運直擊︱香港跆拳道奧運第一人明午出戰　盧蔚豐肩負使命：為10萬名港人而戰 (20:30)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

盧蔚豐爭奪奧運資格的過程波折重重，這名22歲港將在亞洲區奧運資格賽拿下銅牌，原本無緣奧運，但由於其4強對手、難民隊代表被判取消資格，盧蔚豐在5月才以遞補身分趕上奧運尾班車，破天荒成為香港首個出戰奧運跆拳道的港將；他亦先後兩次到境外集訓，為奧運作最後準備。

世界排名第209名的盧蔚豐將於巴黎奧運男子68公斤以下級賽事登場，首仗面對世界排名比自己高8名的難民隊代表Yahya Al Ghotany。盧蔚豐在上周六（3日）飛抵巴黎，適應時差後即開始練習，昨到比賽場地大皇宮熟習場地，並將於今日過磅及觀看首日比賽以了解裁判尺度，以準備明日比賽。

奧運劍擊項目結束後，巴黎大皇宮搖身一變成為跆拳道的比賽場地。盧蔚豐直言踏入場館時既興奮又緊張，「興奮是因為有機會踏上世上最大的舞台，緊張是因為未試過打這麼大型的比賽和有這麼多觀眾，雖然有壓力，但我會把它轉化為動力」。

巴黎奧運跆拳道男子68公斤以下級共有17名選手參賽，身高1.9米的盧蔚豐被列為17號種子，需要先出戰資格賽，與16號種子的難民隊代表爭奪16強席位。如首輪取勝，盧蔚豐就會在16強挑戰烏茲別克隊的頭號種子、上屆東京奧運金牌得主Ulugbek Rashitov。港隊教練黃家榮透露，團隊對上述兩名對手均有研究及制定方法應對，認為首場鬥難民隊代表的比賽屬「五五波」，需視乎臨場發揮，期望愛徒搏盡無悔。

談及若晉級16強將鬥烏茲別克隊的上屆金牌得主，盧蔚豐稱去年杭州亞運已曾跟對方碰頭，冀今次縮窄差距，「當時知道對手名氣大，但我沒有想太多，只是去衝擊對手，最後雖然落敗，但那次比賽後會覺得只要更努力，與對手真的有得打。若今次再有機會交手，且看能否收窄差距」。

另一港隊教練蔡永強就形容盧蔚豐是「大賽選手」，稱港將往往在大型比賽不會怯場，並有好表現。盧蔚豐為香港跆拳道隊征奧第一人，他亦自覺背負使命上陣，「自從2000年跆拳道成為奧運項目後，第一次有香港運動員參賽，我是背負住香港10多萬名跆拳道愛好者去出戰，背後有種使命感」。