巴黎奧運｜「跨欄女神」吳艷妮奧運首戰排第6　明午轉戰復活賽　賽後稱「給自己0分」 (21:14)

這名27歲國家隊「跨欄女神」近年因樣貌及言行而人氣高企，更在今年6月底出戰國內的全國田徑冠軍賽暨全國田徑大獎賽總決賽時，在女子100米欄決賽中跑出12.74秒，當時創下今季亞洲最佳成績。

吳艷妮今午在巴黎奧運在女子100米跨欄初賽第1組登場，面對同組對手有世界紀錄保持者的尼日利亞隊選手阿穆辛等，最終以12.97秒排小組第6名完賽，未能以每組前3名及其餘最快3名選手成績直接晉身準決賽，需轉戰至明午4時35分的復活賽爭晉級席位。阿穆辛則以12.49秒率先衝線，總成績第2名晉級。

吳艷妮賽後直言對表現感失望，「跑得太慢了，給自己打0分，她們（其他選手）實在跑得太快，我想跟都跟不上。」但她認為能參加巴黎奧運已非常開心，「接下來目標是突破自我，向國際高水平選手學習」。而國家隊隊友林雨薇則在初賽第5組跑出13.24秒，排小組第7，同樣需角逐參與復活賽。

國家隊其餘田徑項目方面，在今屆新設的馬拉松競走混合接力派出兩隊組合，切陽什姐／賀相紅以2小時59分13秒排第14名完賽；另一隊由今屆奧運女子20公里競走項目奪金的楊家玉偕拍擋張俊，因多次雙腳離地犯規而被罰加時5分鐘，最終以3小時零43秒排第15，同樣無緣獎牌。西班牙隊組合Alvaro Martin／Maria Perez則以2小時50分31秒奪金。