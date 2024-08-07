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友賽｜曼聯U16抵港連日操練　名宿奧沙以港隊奧運奪牌作例　勉勵小將衝出香港 (18:35)

近日訪港的曼聯U16將於周五及下周日晚於旺角大球場友賽超級青年聯賽選手隊及港足U16，「小紅魔」今早（7日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）與超青聯選手隊球員聯合操練，同時有曼聯名宿奧沙現身指導小將們和玩小遊戲，氣氛融洽。這名曾效「紅魔」12季的43歲愛爾蘭籍後防通天老倌，更以港隊在今屆巴黎奧運取得佳績作例，引證本地球員只要發奮向上，也有力衝出香港挑戰高水平聯賽。

香港賽馬會主辦的「賽馬會青少年足球精英匯」於周一起展開一周，連續兩年訪港的曼聯U16前日抵步後，昨日除了訓練還有參觀馬會屯門公眾騎術學校，到訪馬房與馬匹接觸及觀賞馬術示範，緊接今早到將軍澳足球訓練中心（FTC），與周五晚8時首場比賽對手的超青聯選手隊球員聯合訓練，包括舉行多組對抗訓練賽。這班小紅魔之後還會參與划龍舟、舞龍、雙截棍等連串文化交流活動，然後下周日傍晚6時對港足U16，屆時由另一紅魔名宿貝碧托夫入場觀賽。

將代表超青隊的16歲傑志門將石皓心表示，曼聯U16球員年齡雖比超青隊年輕，但實力明顯更強；另一超青隊球員、港超標準流浪17歲前鋒李呈也認同道：「曼聯U16球員在訓練速率和思考上都『快人一步』，香港球員這方面仍有很大進步空間。」

今年精英匯的嘉賓名宿之一的奧沙今早在訓練後接受訪問，主動提及港隊在巴黎奧運取得佳績（兩金兩銅），勉勵香港年輕球員勤加練習，實現衝出香港的夢想，「我認為最重要是練習，你看香港運動員在今屆奧運取得多面獎牌，證明只要有足夠努力就可取得成功，足球項目亦是同樣道理」。

曼聯上季英超只得第8名，惟在英格蘭足總盃決賽以2：1擊敗同市死敵曼城捧盃。此前曾任愛爾蘭國家隊看守領隊的奧沙，期盼今夏頻頻增兵的母會，包括簽入剛落實新季將披11號球衣的荷蘭隊前鋒約舒亞舒克斯等，協助下季重返聯賽前4名以及重奪歐聯參賽席位，「雖然英超有不少強隊，但我相信曼聯有能力重返前4，成績較上季進步」。

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