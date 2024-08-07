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即時體育

巴黎奧運｜8月6日滾動即時戰報（不斷更新） (03:09)

巴黎奧運今日（8月6日）舉行第11日賽事，將誕生15面金牌。

田徑（03：00）

上屆在東京奧運創下男子1500米奧運紀錄的挪威隊跑手恩傑比臣（Jakob Ingebritsen），在巴黎試圖捍衛冠軍頭銜；他在決賽早段搶佔龍頭，並嘗試發力領放，但在最後200米被去年世界賽奪冠的英國隊選手祖殊卡爾（Josh Kerr），以及美國隊雙將高爾賀加（Cole Hocker）和努古斯（Yared Nuguse）越過，3分28.24秒的成績雖比東奧創下的3分28.32秒還快，仍僅獲「梗頸四」失落獎牌。賀加則憑最後階段奮力衝刺，以3分27.65秒打破恩傑比臣的奧運紀錄奪金，卡爾則以3分27.79秒，0.01秒之微壓過努古斯摘銀。

足球（凌晨02：50）

美國女足凌晨與德國女足法定90分鐘互無紀錄，結果由前鋒蘇菲亞史密夫在加時5分鐘攻入奠勝球，以1：0小勝，繼8強淘汰日本隊後再次加時擊敗對手過關，決賽對手將是巴西對西班牙的勝方。

摔跤（凌晨02：18）

國家隊選手曹利國凌晨在男子古典式60公斤級決賽，以1：4不敵日本隊的文田健一郎，收穫銀牌。

滑板（凌晨00：20）

女子公園賽決賽競爭激烈，初賽首名晉級的日本隊上屆銀牌得主開心那在首輪取得91.98分，完成首兩輪後居首。然後澳洲隊的14歲小將阿莉莎杜魯（Arisa Trew）和英國隊的上屆銅牌選手斯佳布朗（Sky Brown），最後一輪分別取得93.18和92.31分反超。壓軸出場的開心那結果該輪取得92.63分，未能超越杜魯重奪首位下，連續兩屆掛銀，布朗連續兩屆摘銅。杜魯則為澳洲隊贏得首面女子滑板金牌。

籃球（19：30）

應屆世界盃盟主德國隊今在男籃8強藉板凳得分遠勝對手，終以76：63擊敗有球星「字母哥」安迪度高安普攻入全場最高22分的希臘隊，隊史首闖4強。

排球（17：00）

中國女排在8強以局數2：3（25：23、21：25、24：26、25：21、12：15）反負土耳其隊出局，連續兩屆無緣獎牌。

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