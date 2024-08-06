巴黎奧運｜全紅嬋4.9分壓隊友陳芋汐　衛冕女子10米跳台　國家隊囊括跳水5金 (23:59)

17歲的全紅嬋在女子10米跳台決賽的最大對手是隊友18歲的陳芋汐，惟前者首跳即取得90.00分，以7.5分領前陳芋汐，全紅嬋次跳後積分領前優勢增至13.9分，但在第3跳失準只得76.80分，被得89.10分的陳芋汐追至只落後1.60分，形勢相當緊湊。及至關鍵的第4跳，全紅嬋頂住壓力豪取整晚最高的92.40分，令陳芋汐被甩開至4.90分，而在末輪兩人同得81.60分下，以425.60分衝刺的全紅嬋終蟬聯冠軍，而陳芋汐則繼去年的杭州亞運後，再次在國際大賽屈居對方之下，銅牌得主是得372.10分的朝鮮隊的金美萊。

全紅嬋確認奪冠後與教練陳若琳相擁而泣，及後到頒獎台時又與陳芋汐擁抱。她稱這場決賽因觀眾吶喊而弄得有點緊張，之後盡量自我調整和專注做好自己，並說：「很開心、很驕傲為中國隊贏得這枚金牌。」另據內地傳媒報道，自東奧以來，全紅嬋和陳芋汐在國內、國際大賽的女子10米跳台決賽中同場共對賽16次，冠、亞軍從未落在他人手中。

另外，國家隊的30歲女子鐵餅選手馮彬，今晨在決賽與克羅地亞隊的伊卡絲域同擲出67.51米，但因其6輪中3次投出67米以上較對手為佳而收穫銀牌，並是她三度征戰奧運的個人首面獎牌，金牌得主是做出69.50米的美國隊選手柯雯。

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