巴黎奧運｜安洗瑩奪金後大控訴　列韓羽協多項弊端　「很難再為國家隊效力」 (20:45)

安洗瑩昨晚在決賽直落兩局擊敗國家隊的何冰嬌，成為韓國隊繼1996年亞特蘭大奧運的方銖賢後，隊史第2位奧運女單冠軍。她完成頒獎禮後受訪，被問到追逐獎牌路途的難忘時刻時道出背後辛酸，「杭州亞運過後，我因傷勢（膝蓋肌腱斷裂）致狀態欠佳，我曾與教練爭執、哭泣、沮喪，那些時刻都沒有白過」。

說到這裏，她便連珠炮發細數自膝傷後種下的心結，「我的傷勢比想像中嚴重，韓國羽協卻躊躇滿志。第一次被誤診後我繼續征戰，卻在去年底的檢查報告發現傷勢加劇。慶幸我的教練很照顧我的感受，幫助我來到這舞台，歷盡艱辛才夢想成真。很抱歉，我認為這一刻之後，我很難繼續為國家隊效力」。她深信即使真的脫離國家隊體系以個人身分出賽，日後依然有望再戰奧運等大賽，「不知道協會有什麼針對措施，但我一日還在打羽毛球，便能忍受任何狀况」。

狠話一發不可收拾，安洗瑩甚至道出國家隊訓練安排不周，改革勢在必行，「在訓練和治療上，雙打球手往往優先處理。單打球手跟雙打組合不同，需要發展獨特性，訓練系統和教練理應不同，但韓國隊試圖引導單打球手朝向同一方向發展。重量訓練365日不變，技巧訓練也沒與時並進」。不僅如此，就連選擇參加賽事的權力也不由自主，「他們沒有任何解釋下，漠視我的意願將我剔除在丹麥和法國的巡迴賽名單。這不是一個有利提出疑問的環境，每次比賽完結後，我也沒任何機會查詢任何事情」。

安洗瑩今日並沒有出席韓國隊為羽毛球獎牌運動員安排的記者會，官方大韓體育會指出她是基於個人意願缺席，變相只得混雙銀牌組合金元昊／鄭娜銀出席。不過，安洗瑩的名字依然是記者會的焦點話題，金元昊承認在安洗瑩大控訴的報道湧現後，韓國隊目前士氣難談理想，「可能有些事情我並不了解」；鄭娜銀的應對則乾脆得多，「我不會回答任何關於安洗瑩的提問」。國寶級運動員的控訴，也吸引到韓國文化體育觀光部的注意，表示會盡快釐清事實，檢討是否需要採取糾正措施。