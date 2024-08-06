外隊訪港︱馬體會兵分兩路訪傑志中心見小將遊電車河　佐迪談與施蒙尼25年前淵源 (14:15)

馬體會昨午抵港後，在今傍晚6時30分在香港大球場出席公開操練前，今早全隊先到旺角大球場晨操，然後兵分兩批出席活動，6名球員祖奧菲歷斯、韋素、湯馬士林馬、莫度雲、艾化華美倫及查維加蘭到石門賽馬會傑志中心出席港超聯賽會足球交流活動，與港超多隊約70名 U14球員足球交流約15分鐘，並有簽名及合照環節；主帥施蒙尼則與艾斯派古達、高基、阿歷山大索洛夫、森美爾連奴及馬高斯洛蘭迪，聯同多名馬體會球迷坐電車遊覽港島。馬體會的公開操練於傍晚6時30分在香港大球場舉行，有數百名球迷入場，在逾一小時操練後，當中祖奧菲歷斯、艾斯派古達及韋素最為親民，耐心為不少球迷簽名。

傑志新任技術總監佐迪除了昨在賽前記者會為施蒙尼擔任即場翻譯，原來這名43歲入籍前港腳與馬體會3人甚有淵源，透露在1999年18歲時，曾在一次西班牙U19與阿根廷U19的訓練營與施蒙尼同場參與，25年後再遇對方重提舊事，對方也稱對此有印象；佐迪又在西班牙第三級聯賽曾跟當年效力奧沙辛拿B隊的艾斯派古達兩度交手，又在2018年為傑志出戰亞冠盃分組賽時，與當時效力中超天津權健的韋素交手，笑言「今次友賽我也想落場比賽，與外隊友賽的氣氛總是非常好」。佐迪又稱縱使馬體會訪港陣容非「夫添」，但仍然十分強不容小覷。

此外，一眾傑志女足球員今早協助活動後亦有跟馬體會球星合照，中場曾浩恩更將身上的傑志Polo衫給眾星簽名，「想當紀念傑志對馬體會的友賽，所以簽在這件衫上好有意義」。她稱原期待基沙文來港，但對能夠與祖奧菲歷斯等球星合照感高興。她又敬重明仗為掛靴告別戰的傑志前隊長黃洋，「他能夠以這場比賽謝幕，為他感到開心」。