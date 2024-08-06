巴黎奧運直擊︱港乒女團緣盡奧運　杜凱琹：輸波責任在我　李靜：贏得起也輸得起 (11:35)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

被列為6號種子的港隊，在女團16強對上15號種子瑞典隊，頭3場皆打足5局分勝負。打頭陣的杜凱琹／李皓晴在首場雙打以局數3：2挫貝加特／卡貝治，先拔頭籌。

緊接上陣的朱成竹在第2場面對削球手貝絲唐，港力戰下以2：3告負，而港乒一姐杜凱琹在第3場單打領先兩局下，遭24歲新星卡貝治逆轉，場數落後1：2。朱成竹在第4場背水一戰，以直落3局輕取貝加特，惟「大師姐」李皓晴在第5場以0：3不敵瑞典隊主將貝絲唐，總場數輸2：3，16強止步。

杜凱琹賽後表示自己與李皓晴久未合作雙打，故首場雙打打得難受，並讚揚朱成竹在第2場單打表現出色，振奮士氣；而自己在第3場對卡貝治的單打落敗，是輸波關鍵因素，「今天輸波的最大責任在我，教練排兵布陣時，就是想我打這個人（卡貝治）。雖然我們從沒交手，但我還是有信心的。今天領先2：0先，可能前兩局太輕鬆，去到後面突然有變化， 令到我自己一下子處於較被動的狀態，對手則發揮得愈來愈好」。

今屆奧運三線出擊的杜凱琹，不諱言跟隊友已盡全力，但有感力不從心，「對起東京奧運，自己可能更成熟，但球技上卻像退步了，因為傷患近年反反覆覆，與自己狀態最佳時有差別，場上有點力不從心，要思考下一階段怎樣做才能進步」。

港隊「四朝元老」李皓晴則指，未有因上屆奪得團體銅牌便背負壓力出戰，「3個人可以奮鬥到最後，大家盡了力，無論贏輸都可接受」。31歲的她期望現階段先休息，放空一下再作打算，被問到這是否最後一屆奧運，她只回應「先想一想」。至於首次征奧的朱成竹，則期望將來球技更上一層樓，「自己已發揮所有水平，面對削球對手是本抱搏的心態打，但賽前心理準備未夠而最後贏不到，希望將來我技術更好，能應付不同打法，變得更多強大」。

港隊總教練的李靜滿意球員表現，「贏輸都只是1分上落，對方搏住打，我們卻未完全釋放，輸了一點氣勢。但整體都好精彩，作為教練我接受表現及結果」。李靜希望港將調整心態，繼續努力：「競技體育就是有輸有贏，我相信我們贏得起又輸得起，輸得起最後先贏得起。我覺得她們經過今次失利後會更成熟」。

總結今屆港乒表現，混雙的黃鎮廷／杜凱琹得第4，與獎牌擦肩。單打方面，杜凱琹凱琹在女單64強止步，黃鎮廷及朱成竹分別於32強告負。