巴黎奧運直擊︱港乒女團首仗力戰5場僅負瑞典16強止步 (05:40)

港乒今屆在混雙取得第4名，並先後完成男、女單賽事後，今晨出戰在上屆東京奧運勇奪銅牌的女團項目，以6號種子身分首戰面對起用六邊形球拍的15號種子瑞典隊。

團體賽5場3勝制，首場雙打港隊由杜凱琹/李皓晴出戰，面對貝加特/卡貝治，首局在領先8：5下接連失分反輸9：11，以及次局5：11再失一局；第3局雙方多次平手，港隊終以11：9扳回一城，加上第4局再贏11：4，局數追成2：2平手，並乘勢在決勝局力戰勝11：8，局數反勝3：2為港隊先贏一場。

第二場由朱成竹單打削球手貝絲唐，同樣先失兩局再追平，分別先輸9：11，以及次局五度「刁時」下僅負14：16；朱成竹在第3局曾落後1：7絕境下，經調整後力追至8：8平手，結果刁時藉對手中網險勝12：10追回一局，並在第4局完全佔上風勝11：5 ，追成局數2：2。港隊再戰決勝局，朱成竹初段領先5：4，但中段在貝絲唐增加球路變化後連失4分落後5：8，加上最後一板落網，終負7：11，局數輸2：3，港隊在場數被追成1：1。

關鍵第3場由港乒一姐杜凱琹出陣，面對24歲新星卡貝治首兩局均勝11：5，第3局輸8：11後被對手愈打愈順，以3：11被追平局數，令3場皆要鬥至決勝局。港乒女隊教練張瑞在阿杜開局落後0：3時叫暫停，落後5分下連取2分，並一度追至4：6，此時卡貝治倒地按着右腳狀甚痛苦而賽事暫停。重開後杜凱琹追至7：7平手，並以8：7首反先，但領先10：8被連追兩分要打刁時，並再失兩分反輸10：12，港隊場數落後1：2。

非勝不可的第4場朱成竹再出戰對貝加特，首局縱領先9：3下被追至9：7，惟叫暫停後穩住勝局以11：8先拔頭籌。次局朱成竹乘勢追擊，一度令貝加特打到發脾氣，終以11：4再下一城，第3局再贏11：6，直落3局將場數追成2：2。

最終戰港隊由「大師姐」李皓晴面對瑞典隊主將貝絲唐，前者首局連番失誤落後0：4下漸入局連取數分，惟以5：11先輸一局，次局再輸6：11。背水一戰的第3局，面對貝絲唐反手削球，港隊在李皓晴落後0：2時叫暫停，她在中段終找回節奏追至5：8，對手叫暫停後連取2分追至只差1分，再打成9：9平手，更在對手出界後反先10：9，但其後失分要打刁時，最終連失兩分負10：12，場數負2：3，今屆一輪遊在16強止步。瑞典隊晉級今晚8強後，將鬥韓國對巴西隊之戰方。