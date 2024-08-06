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即時體育

巴黎奧運｜8月5日滾動即時戰報（不斷更新） (00:34)

巴黎奧運今日（8月5日）舉行第10日賽事，將誕生20面金牌。

足球（凌晨5：45）

東道主法國隊在男足4強，憑效力英超水晶宮的前鋒桑馬迪達尾段建功，在法定時間以1：1逼和埃及隊，加時再藉對手兩黃一紅踢少一人，加上桑馬迪達梅開二度攻入今屆第4球，以及此前貢獻助攻的米高奧利斯埋齋，終反勝3：1，晉身周六凌晨決賽將鬥上屆銀牌得主西班牙隊。

撐竿跳（凌晨4：30）

瑞典隊「鳥人」杜班迪斯（Armand Duplantis）在男子撐竿跳決賽輕鬆蟬聯金牌之餘，並刷新世界紀錄，經過試跳3次終成功跳出6.25米，打破自己今年4月創出的世界紀錄，其餘選手都未能跳過6米；國家隊選手黃博凱則跳出5.80米，創個人最佳成績獲第7名。

足球（凌晨2：00）

西班牙隊在今晨男足4強，憑巴塞隆拿鋒將費明盧比斯在下半場中後段傳射居功，助隊友祖安山齊士建功，以2：1反勝上半場由拉希米射入12碼的摩洛哥隊，連續兩屆奧運晉身決賽，將於周六凌晨零時決戰另一場4強法國對埃及隊之勝方。

體操（22：30）

美國體操女王比拉絲在今屆奧運謝幕戰兩個項目，繼平衡木決賽失誤墜地只得第5名，在壓軸強項自由體操又落地時踩出界，最後獲14.133分，不敵14.166分的巴西隊好手安拉迪而得銀牌。不過比拉絲今屆仍收穫3金1銀，生涯3屆奧運共取7金2銀2銅共11面獎牌。她賽後說，「我已27歲，今屆奧運得以再添4面獎牌。能有如此成就，夫復何求」。

排球（22：00）

意大利隊在男排8強對日本隊上演大逆轉，在落後兩局20：25、23：25下連追3局27：25、26：24及17：15，以3：2 絕地反勝晉級4強。日本在這場激戰第3局一度以24：23領先1分，惟被這支分組賽「一哥」連取3分揭起反勝序幕士氣大振。

體操（19：25）

意大利隊選手迪阿馬圖（Alice D'Amato），在女子平衡木決賽憑穩定發揮，獲得14.366分奪金；初賽首名晉級的國家隊選手周雅琴則以14.100分摘銀，另一名意大利選手馬連拿（Esposito Manila）獲銅牌。同場的美國隊「體操女王」比拉絲卻出現失誤，最終以13.100分僅得第5名，隊友李蘇妮珊位列第6。

體操（18：23）

26歲國家隊體操代表鄒敬園，在男子雙槓決賽做出16.2分，以0.7之差擊敗烏克蘭選手高夫頓（Illia Kovtun），成功衛冕金牌。男子團體賽及個人全能賽金牌得主的岡慎之助則以15.3分摘銅。

射擊（17：00）

男子25米手槍速射決賽，中國射擊隊選手李越宏力壓韓國隊對手奪金，為國家隊取得今屆奧運第20面金牌，隊友王鑫傑摘下銅牌。

三項鐵人（16：00）

三項鐵人混合接力決賽，德國隊兩男兩女選手合力以1小時25:39秒完成，以1秒之差力壓緊隨其後的美國隊及英國隊奪金而回。

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