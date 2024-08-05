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巴黎奧運｜安賽龍輕取維迪辛衛冕羽毛球男單　看齊林丹紀錄 (23:50)

丹麥隊「世二」星將安賽龍今晚（5日）在巴黎奧運羽毛球男單決賽沒有受太大考驗下，以局數2：0輕取8號種子的泰國隊好手維迪辛，成功蟬聯金牌，成為繼國家隊名將林丹之後，史上第2位能衛冕奧運男單的球手。

作為奧運「三朝元老」的安賽龍在今屆保持全勝兼不失一局下強勢躋身決賽，此仗迎戰擅於防守、曾在8強淘汰國家隊「世一」石宇奇的泰國隊名將維迪辛，首局初段雙方戰况較緊湊，惟戰至5：5時，這名30歲衛冕球手積極搶攻，將比分大幅拉開，以21：11先聲奪人。

次局安賽龍保持強勢，以18：4領先，其後維迪辛帶來一段小高潮，打出7：1的攻勢，追至11：19，但安賽龍仍主導戰局下，再連取兩分，再贏一局21：11，終以局數2：0取勝，繼上屆東京奧運後再奪金牌，成為國家隊傳奇名將林丹（2008年及2012年）之後，史上第2位衛冕奧運男單的球手，亦助丹麥隊在今屆奧運取得首面金牌。

銅牌戰方面，7號種子的馬來西亞隊好手李梓嘉面對印度隊球手勒斯亞，勒斯亞以21：13先拔頭籌，但李梓嘉次局以21：16扳平後，再於決勝局控制形勢，輕鬆以21：11取勝，局數反勝2：1摘下銅牌，亦是個人首面奧運獎牌。

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