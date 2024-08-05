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友賽｜黃洋掛靴兩月一周準備告別戰：職業生涯最大挑戰　感謝傑志機會向球迷道別 (22:10)

港超球隊傑志周三（7日）晚友賽馬德里體育會的「中銀人壽盃」，亦是剛於完季掛靴、40歲港足前隊長黃洋的告別戰。「大哥」今午（5日）出席賽前記者會上感謝會方給予機會可向球迷好好道別，惟笑言退役兩個月後至上周才復操，僅得一周時間備戰下，可謂職業生涯一次「最大挑戰」。

傑志前隊長黃洋在記招上表示，13年前在傑志第一場比賽對車路士（英超亞洲盃），現在最後一場同樣面對歐洲勁旅，感謝「藍鳥」給予難得經驗，「我很期待傑志及香港球迷來香港大球場支持我們」。

大哥透露完季後返回家鄉上海一段時間，兩周前回港，與友人踢「街波」當練習及上周才返回傑志操練備戰，「掛靴了兩個月，當在操練跑第一步時已覺有少少吃力，預計這場比賽將相當困難，只有一周時間準備，但我已盡了力重拾狀態，不會當是告別賽或友賽去備戰，會當是在傑志第一場比賽去踢」。他稱作為球員固然享受與世界級球星較量，惟對於將會上陣時間，笑言「應該大家會估到」，「我覺得對自己來說已太長（時間）」。傑志新一季陣容大變，黃洋也笑言重返球隊時也感覺新鮮，「我都要上網睇新球員的名字去認識他們，不少球員都好年青，猶如我第一季來到傑志時的感受」。

傑志在這場友賽後，將會榮休黃洋在球隊的19號球衣，被會長伍健形容為香港足球其中一名著名「One club man」。屆時場內有其紀念品發售，以及賽後有黃洋退役儀式。

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