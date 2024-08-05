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巴黎奧運｜女拳手為愛有家歸不得　加入難民隊闖新天　打入4強鎖定隊史首牌 (21:36)

由國際奧委會（IOC）成立的難民奧運代表隊，第3次參加夏季奧運終迎來隊史首面獎牌。原籍喀麥隆的女拳手甘芭（Cindy Ngamba）昨晚（4日）在75公斤級8強擊退東道主法國隊代表，殺入4強後鎖定獎牌。5年前「出櫃」的她因性取向無法回到祖國，在異鄉英國又遭受冷待，如今以難民身分闖出新天，冀藉此勉勵同路人「自力更生，成就所有」。

首次登上奧運舞台的甘芭，昨晚在巴黎奧運拳擊女子75公斤級8強「以一敵眾」，獲5名裁判一致裁定擊敗主場應戰的米婕爾（Davina Michel）；拳擊項目不設銅牌戰下，躋身4強的她已最少鎖定一面銅牌，香港時間周五凌晨將與巴拿馬隊的拜朗（Atheyna Bylon）爭入決賽。

出生於喀麥隆的甘芭，10歲與親人移居英國，但生活未有因此變得容易。經已居英15年的她，即使已三度成為全英冠軍，申請英國護照多時卻杳無音訊，2019年更被英國內政部指其非法居留而送往羈留中心，威脅遣返喀麥隆。18歲宣布「出櫃」的她，現已不可能回到出生地，皆因喀麥隆是世上64個視同性戀違法的國家之一，最高刑罰監禁5年，「惟這些不是我能夠不努力的藉口。一路走來，我覺得必須要克服許多障礙，才造就現在的我」。

難民隊2016年由IOC主席巴赫牽頭成立首戰里約熱內盧奧運，冀外界關注歐洲難民潮。未合資格入選英國隊的甘芭，今屆成為該隊參賽37名運動員之一，昨成為該隊首名獎牌準得主後，隨即高興地說：「這獎牌的意義如整個世界一樣大，希望下仗可以再把它的顏色換掉。我只是個普通人，跟其他難民、運動員無分別，希望在此告訴世上所有難民，堅持努力，就可以成就任何事。」

有人從非洲奔向歐洲，亦有人從歐洲毅然回到非洲祖籍效力。阿爾及利亞隊17歲體操選手尼姆亞（Kaylia Nemour），昨晚在女子高低槓奪金，為該國贏得歷來首面體操金牌。在法國出生及成長的她，2017至21年才為法國隊效力；2022年因膝傷痊癒後未獲法國隊隊醫首肯復操，加上法國體操總會要求她離開所屬隊伍，使她決定轉籍代表父親的祖國阿爾及利亞。在她以他國代表身分登上頒獎台頂端後，法國隊或許才如夢初醒的驚嘆溜走了一塊瑰寶。

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