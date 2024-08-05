友賽｜馬體會今抵港　基沙文未隨隊微博解畫　伍健：陣容已具誠意無投訴 (19:38)

馬體會今次25人訪港大軍中，包括祖奧菲歷斯、艾斯派古達及隊長高基等球星，球隊的旅巴約下午1時抵達下榻的香港君悅酒店，獲數十名來自中港台的球迷專程在酒店外索取簽名合照，據指早上9時已有不少球迷守候，有內地女球迷早於清晨5時由廣州過關來專程追星。主帥施蒙尼率先落車，祖奧菲歷斯及艾斯派古達為首的球星表現親民立即走到球迷群簽名合照接近10分鐘。

對於上月中征戰歐洲國家盃及美洲國家盃的基沙文、奧比歷及迪保羅等國腳都未有隨隊，這支西甲球會特意在微博發布基沙文的短片，這名法國隊球星在片中解釋，稱非常想來港和球迷見面，但歸隊體檢後隊醫安排特別訓練方案，須恢復狀態同時避免開季前受傷，十分遺憾缺席今次訪港行，而馬體會將準備3件基沙文親筆簽名球衣，會在購買今場友賽門票中抽選3名幸運兒。

傑志會長伍健透露2、3月與馬體會磋商時，要求包括基沙文在內10名球星必須隨隊訪港，最終有6人未能到訪，當中3人已轉會或約滿（艾華路莫拉達、沙奧尼古斯、迪比），馬體會亦出示了醫療報告以證基沙文和奧比歷仍未適宜比賽，迪保羅則在球會合約列明容許大賽後放假，「馬體會現在有來港對傑志，陣容亦好勁，有祖奧菲歷斯和新加盟的蘇洛夫等取代選擇，都是好突出的球員。所以大家要睇馬體會誠意，10多名國腳很多香港球迷都識，最緊要睇有冇呃你，是否只是從你身後行過不願交談（意指2月美斯來港一事），我無投訴」。伍健透露已售出1.7萬張門票，即約近五成門票。

此外，今場友賽部分門票收益會撥捐「港超聯賽會青年發展基金」，馬體會亦會捐出100萬港元予基金支持香港足球青訓工作，包括籌辦即將展開的港超U22聯賽。

今午在酒店舉行的賽前記者會，馬體會安排了施蒙尼和艾斯派古達出席。施蒙尼透過傑志技術總監佐迪翻譯表示，期望這場友賽有助備戰新一季，認為麾下目前狀態不錯，「我們踢了3場友賽，球員狀態漸入佳境」。他又稱有隨隊來港、剛加盟的上季西甲次席射手阿歷山大蘇洛夫可增強球隊實力，又讚外借歸隊的菲歷斯狀態不俗。至於前車路士隊長艾斯派古達稱，今次是他首次來港，很高興受到球迷熱情歡迎。

馬體會明早將派菲歷斯及韋素等5名球員代表到石門傑志中心，出席與部分港超球隊U14球員交流的活動，然後全隊傍晚6時30分在香港大球場參與公開操練。