巴黎奧運｜美國星將拉尼斯壓線擊敗牙買加勁敵湯遜　9.784秒膺百米飛人 (04:03)

在今晨較早時間先上演的男子100米跑準決賽，牙買加隊雙星傑辛湯遜（Kishane Thompson）及奧比歷施維（Oblique Seville）分別跑出9.80及9.81秒以總成績頭兩名晉級決賽，其中施維更做出個人歷來最佳時間。美國隊的拉尼斯（Noah Lyles）及費特卻利（Fred Kerley）分別跑出第3及4快時間。上屆金牌得主的意大利隊好手馬素積及斯（Marcell Jacobs）在第2組以9.92秒僅排第3，靠3組前兩名以外的最佳兩名跑手成績，取得「細q」驚險過關。至於日本隊的薩尼布朗以個人最佳的9.96秒完成，與第8名跑手相距0.03秒，在27名跑手中排第10名無緣決賽。

來到決勝一戰，費特卻利早段帶頭不久便被傑辛湯遜超前，但展示後勁的拉尼斯最終從後趕上，於壓線一刻快傑辛湯遜0.005秒封王，費特卻利則以9.81摘銅，而馬素積及斯僅以9.85秒排第5位。

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