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巴黎奧運｜游泳項目煞科日屢締世績　國家隊男子混合接力破美國十連霸壟斷 (01:50)

巴黎奧運游泳項目今晨（5日）煞科，國家隊在男子4×100米混合接力決賽，靠日前在男子100米自由泳破世界紀錄奪金的潘展樂，於最後一棒再次打破個人100自世績下後來居上，壓過美國及法國隊奪金，並打破美國隊自1984年以來在此項目十連霸的壟斷局面。

由徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂組成的國家隊今於男子4×100米混合接力決賽第5線道出戰，首棒徐嘉余在背泳以52.37秒完成居首，第二棒覃海洋在蛙泳力保位置，而法國隊「新水神」馬爾尚則助法國隊追前，並由第3棒的隊友哥錫在蝶泳一度超前居首。不過，國家隊由新科百米自由泳世績保持者潘展樂游最後一棒，結果這名適逢20歲生日的男飛魚，最後約20米重奪領先地位，分段時間更游出45.92秒，較日前100自刷新個人世績奪金的46.40秒快出0.48秒，最終率先以總成績3分28.01秒掂池，助國家隊以0.55秒力克美國隊，打破對方在此項目十連霸的壟斷局面。而法國隊則摘下銅牌，令馬爾尚以4金1銅完成今屆賽事。

至於女子4×100米混合接力決賽，由莉根史密夫、莉莉京治、禾殊及簡愛組成的美國隊，以3:49.63秒打破世界紀錄封后，澳洲及國家隊則分別以3.48秒及3.60落後分奪銀、銅牌。而有「抗癌飛魚」池江璃花子助陣的日本隊則以第5名完成。

同日其餘兩項決賽，美國隊的羅拔芬基在男子1500米自由泳以14:30.67秒衛冕冠軍，並打破國家隊名將孫楊於2012年倫敦奧運保持至今的世績，將時間推前0.35秒。而瑞典隊名將施約唐則於女子50米自由泳以23.71秒封后，今屆個人奪雙金，而銀、銅牌得主分別是澳洲隊的夏莉絲及國家隊的張雨霏。

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