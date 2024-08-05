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即時體育

巴黎奧運｜8月4日滾動即時戰報（不斷更新） (04:00)

巴黎奧運今日（8月4日）舉行第9日賽事，將會誕生20面金牌。

田徑（凌晨04：00）

男子100米決賽，美國隊的拉尼斯（Noah Lyles）後上壓線擊敗中段帶頭牙買加隊勁敵傑辛湯遜（Kishane Thompson），以9.784秒的個人最佳時間率先衝線，快湯遜0.005秒封王，首膺奧運百米飛人頭銜。而初段曾帶頭的另一美國隊好手費特卻利則以9.81摘銅，而衛冕的意大利隊好手馬素積及斯僅以9.85秒排第5位。

劍擊（凌晨03：45）

男子花劍團體賽，世界排名第1的日本隊以45：36擊敗7屆盟主的世界第2勁敵意大利隊，取得隊史此項目首金。

田徑（凌晨03：30）

女子跳高決賽，被外界稱為「跳高女神」的22歲烏克蘭隊名將雅露莎娃瑪胡芝（Yaroslava Mahuchikh），雖然未能挑戰個人上月締造的2.10米世界紀錄，但2.00米的成績仍足以令她初征奧即奪金而回，亦是烏克蘭代表團今屆第2金。

田徑（凌晨02：30）

男子100米跑準決賽，牙買加隊雙星傑辛湯遜（Kishane Thompson）及奧比歷施維（Oblique Seville）分別跑出9.80及9.81秒以總成績頭兩名晉級決賽，其中施維更做出個人歷來最佳時間。美國隊的拉尼斯（Noah Lyles）及費特卻利（Fred Kerley）分別跑出第3及4快時間。上屆金牌得主的意大利隊好手馬素積及斯（Marcell Jacobs）在第2組以9.92秒僅排第3，靠3組前兩名以外的最佳兩名跑手成績，取得「細q」驚險過關。至於日本隊的薩尼布朗以個人最佳的9.96秒完成，與第8名跑手相距0.03秒，在27名跑手中排第10名無緣決賽。

單車（凌晨01：30）

女子單車公路賽，港隊代表李思穎以4小時10分47秒衝線，完成全程158公里的賽事，位列第64，成為港隊歷來首名完成公路賽的女將。而賽事金牌得主為以3小時59分23秒完成美國隊的基絲汀科娜（Kristen Faulkner）。

籃球（凌晨01：15）

衛冕之師美國女籃在C組末輪以87：68輕取德國隊，3戰全勝以首名躋身8強。

排球（凌晨00：45）

中國女排於A組末輪以局數3：1擊敗塞爾維亞隊，3戰全勝以首名出線8強。

羽毛球（22：15）

馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，在男雙銅牌戰以局數2：1反勝世界排名第二位的丹麥組合金艾斯普／安祖斯拉斯姆臣，連續兩屆奧運奪得銅牌。

乒乓（21：28）

巴黎奧運乒乓球男子單打決賽，世界排名第4的國家隊「獨苗」樊振東，以4：1反勝世界排名第26名的瑞典隊選手摩賈德獲得金牌。樊振東此仗雖先以7：11落敗一局，但隨後以兩局11：9將大比分反超至2：1，其後再取兩局11：8奠定勝局。在上屆東京奧運以2：4不敵隊友馬龍摘銀之後，終於巴黎奧運奪得自己的首面奧運單打金牌。

乒乓（20：15）

乒乓球男單銅牌戰，年僅17歲、世界排名第5的法國小將菲歷斯列布倫直落4局戰勝世界排名第6的巴西選手卡杜朗奴獲得銅牌。菲歷斯列布倫於首局以11：6先發制人，又於次局在「刁時」12：10取勝擴大優勢。最後分別以11：7及11：6連下兩城奠勝摘銅。

田徑（19：50）

剛成為百米女飛人的聖盧西亞隊跑手祖利安艾菲特（Julien Alfred），於200米初賽第1組以22.41秒做出最快時間，總成績排第5名出線香港時間周二凌晨2時45分舉行的準決賽，晉級的話便會於55分鐘後隨即出戰決賽，再度爭金。

男子110米欄初賽，美國隊名將格蘭荷路維以13.01秒的最快時間首名出線，日本隊的村竹拉希德及泉谷駿介分別以第2及5名晉級，國家隊的「眼鏡飛人」徐卓一則以13.40秒排第11名，躋身周四凌晨的準決賽，而決賽將於周五凌晨舉行。

羽毛球（18：55）

上屆東京奧運金牌得主的丹麥隊「世二」名將安賽龍，在男單4強以22：20、21：14直落兩局打敗印度隊球手勒斯亞，衛冕之路僅差一步，將於明晚8時半惡鬥上年世界賽冠軍的泰國隊球手維迪辛。

羽毛球（17：40）

昨日輕鬆擊敗「世一」中國隊星將石宇奇的泰國隊好手維迪辛，在男單4強以21：14、21：15直落兩局淘汰馬來西亞「一哥」李梓嘉，首闖奧運決賽。

羽毛球（16：45）

羽毛球女單4強，國家隊球手何冰嬌藉西班牙隊選手馬蓮因傷退賽，首次晉級決賽。馬蓮首局以21：14勝出後，次局領先10：6時疑扭傷右膝，一度倒地表情痛苦。她及後佩戴護膝嘗試繼續比賽，終在連失2分後決定退賽。在場觀眾報以掌聲向這名2016年里約奧運的羽毛球女單金牌得主致意。何冰嬌則在女單決賽撼韓國隊「世一」安洗瑩。

羽毛球（15：20）

韓國隊「世一」安洗瑩在女單4強對陣印尼隊的瑪莉斯卡東宗，跟昨日8強一樣首局先輸11：21，其後安洗瑩找回狀態下，連贏21：13及21：16，以局數2：1反勝對手，韓國隊闊別28年後，再有女單選手晉級奧運決賽。

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