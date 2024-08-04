巴黎奧運｜馬蓮傷膝中途棄戰羽毛球女單4強　與獎牌緣慳倒地痛哭　台組合衛冕男雙金牌 (23:41)

身為前屆冠軍的馬蓮，今屆由分組賽起一路闖關殺入4強，但曾兩度經歷膝部重創的她，是役面對國家隊的何冰嬌先贏一局21：14後，於次局戰至10：5時右膝舊患復發，她隨後用護膝包住患處欲堅持續戰，但行動力大跌下表現嚴重下滑，最終連失3分後她無奈決定退賽，並一度倒地痛哭，須由教練上前安慰。賽後她亦隨即前往當地醫院驗傷，並證實傷及右膝前十字韌帶，或要動手術休養數月。隨着她已宣告退出今日的銅牌戰，意味印尼隊的瑪莉斯卡東宗將獲銅牌，亦是印尼自2008年京奧後第二面奧運羽毛球女單獎牌。

完場時亦曾上前安慰馬蓮的何冰嬌亦表示：「最不願意看到這種事情發生，馬蓮這仗狀態很好，非常渴望勝利，這是我要跟她學習的地方，她最後還給我加油，要我決賽好好打。」而何冰嬌明午決賽對手安洗瑩，今以局數2：1反勝瑪莉斯卡東宗，亦是這名22歲「世一」初戰奧運金牌戰，更是韓國隊闊別28年後再有選手躋身奧運羽毛球女單決賽，二人此前曾交手13次，安洗瑩以8勝5負佔優。

男雙方面，世界排名第12的中華台北隊組合李洋／王齊麟昨晚於決賽以21：17、18：21、21：19，局數2：1擊敗國家隊「世一」組合梁偉鏗／王昶，連續兩屆奪金寫下台羽歷史新一頁，同時亦為擬於9月戰畢台北公開賽後退役李洋，寫下圓滿的9年職業球員生涯。

至於世界排名第3的馬來西亞隊的謝定峰／蘇偉譯，同晚在銅牌戰惡鬥世界第2的丹麥隊組合金艾斯普／安祖斯拉斯姆臣，大馬組合在先輸一局16：21後，連續兩局險勝22：20及21：19，以局數2：1反克對手，連續兩屆摘銅。