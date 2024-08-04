巴黎奧運｜佐高域男單決賽挫艾卡拉斯　首奪奧運金牌兼圓金滿貫 (23:02)

賽前一盤未失的兩人，繼上月溫布頓錦標賽後再次會師決賽，吸引傳奇女將「細威」沙蓮娜威廉絲、美國著名演員莎朗史東等成座上客。溫網決賽直落3盤告負的佐高域，第4局領先細分40：0時，錯失3個破發機會反負，未能打破僵局；艾卡拉斯則在第9局6次未能轉化破發分，終爭持至決勝局「搶七」。兩人拉鋸至「細分」3：3後，佐高域在緊接一球成功破發，並一口氣連取4分，激戰逾1.5小時後終以7：6（7：4）拿下首盤。

次盤形勢與首盤相近，雙方第一發球率明顯提升下各自保住發球局，再次戰至局數6：6平手。佐高域決勝局早段連取兩分後被追平，但之後再連奪5分以細分7：2奠勝，成為繼嘉芙、阿加斯、拿度及沙蓮娜威廉絲後，歷來第5名在職業生涯締造金滿貫（網球四大滿貫及奧運金牌）的單打球手，兼為塞爾維亞隊取得今屆第二金。

自2008年北京奧運初登場以來，佐高域過去4屆曾有3次與決賽擦身而過。他此仗一償宿願後即掩面跪地神情激動，賽後分享感受道：「我不知該說什麼，還是愣住了。我把我的心思、靈魂、身軀，一切都投放爭奪奧運金牌之上。我終於做到了。」享受勝利喜悅同時，佐高域並沒遺忘可敬的對手，感謝艾卡拉斯合演精彩對決，「他不斷的力逼我打出最好的網球，我們用了接近3小時打兩盤，這是一場令人難以置信的戰鬥。老實說，在決勝分到手後，那是唯一我認為可以贏得比賽的時刻」。

至於今晨銅牌戰，意大利隊的梅薩迪以6：4、1：6、6：3，盤數2：1擊敗加拿大隊艾利亞施米。