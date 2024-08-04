足球｜馬體會明抵港　18人名單12國腳級球員隨隊　基沙文奧比歷缺席 (15:54)

馬體會訪港名單全數均為一隊成員，除了中場安祖哥利亞、韋素、馬高斯洛蘭迪以及後衛艾斯派古達等常規主力。過去一季半先後被外借到車路士和巴塞隆拿的葡萄牙隊前鋒祖奧菲歷斯，今夏回歸馬體會後亦會隨隊。而馬體會今晨宣布從維拉利爾簽入的挪威籍前鋒阿歷山大索洛夫亦會來港，據報轉會費達3500萬歐元（約2.97億港元）。28歲的索洛夫身高1.95米，上屆在西甲攻入23球，成為聯賽次席射手。

缺席香港行的球員則包括剛出戰完歐國盃的基沙文、奧比歷，以及分別代表烏拉圭和阿根廷隊參加美洲國家盃的後衛荷西基文尼斯和中場迪保羅。傑志引述馬體會表示，基沙文和奧比歷身體狀况不宜作賽，故沒有在今次訪港名單當中。而日前落實從皇家蘇斯達來投的西班牙國腳中堅拿洛文特，亦不會隨隊。

馬體會今晨友賽憑安祖哥利亞梅開二度和祖奧菲歷斯建功，作客3：1擊敗基達菲。大軍明早將抵達香港，主帥施蒙尼及球員艾斯派古達同日下午5時在灣仔出席賽前記者會；周二傍晚則到大球場公開操練。

馬德里體育會訪港名單

主教練：施蒙尼

門將：莫度雲、安東尼奧高美斯

後衛：艾斯派古達、雷尼度、查維加蘭、聖地亞高摩連奴

中場：馬高斯洛蘭迪、韋素、高基、華美倫、湯馬士林馬、洛迪高列基美、查維沙蘭奴

前鋒：森美爾連奴、阿歷山大索洛夫、祖奧菲歷斯、安祖哥利亞、卡路士馬田