巴黎奧運｜劉允祐初奧單車公路賽未完賽　含淚嘆已盡力　盼港隊重組再爭佳績 (21:10)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

巴黎奧運男子公路個人賽全長273公里，劉允祐大部分時間留守主車群較後位置，惟完成200公里左右被主車群拋離，最終未能完成賽事。他賽後坦承狀態一般，踩到170、180公里時開始「爆偈」，「去到中段體力下跌，尾段主車群進攻時跟不上，堅持到200公里左右就上岸」。

歐洲單車文化盛行，劉允祐稱比賽期間體驗甚深，也大讚沿途的景點漂亮，氣氛極佳，「車迷不斷大聲歡呼，這是每位單車手都想體會的感覺，也是我踩單車多年來最棒的體驗」。不過，劉允祐隨後慨嘆，不知巴黎會是其生涯唯一一次奧運機會，「前幾屆公路賽爬山多，今屆路線算最適合我。下屆奧運我已經32歲，屆時是否仍踩單車，是幫手爭奧運分或有機會出賽，就到時候才算。」

談及準備奧運的過程，劉允祐哽咽表示兩年前公路港隊因疫情缺陣多項比賽，車隊近乎解散，因此自己沒想過奧運與自己有關。獲得資格後，劉允祐也盡全力準備，「我們平常最多踩200公里左右的比賽。為了奧運，要踩多好多6至8小時訓練，看能否挑戰奧運強度。結果不是理想，但已經盡咗力，我覺得係一個好的旅程」。

劉允祐隨後落淚，感激自己一路堅持，「我在幾年前想過放棄，現在雖然不是爭到好好的成績，但來到奧運也好像達到一些目標，多謝自己沒有放棄」。劉允祐放眼將來，期望這次經驗能鼓勵其他港將，重組公路車隊同心爭佳績，「其實香港好多單車手都是先接觸公路單車，但可能場地單車較易出成績，容易生存一點，還有獎學金等因素而轉過去，但希望我們之後也能有一支完整的公路車隊」。