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即時體育

巴黎奧運｜8月3日滾動即時戰報（不斷更新） (02:58)

巴黎奧運今日（8月3日）舉行第8日賽事，將誕生31面金牌。

拳擊（凌晨03：00）

捲入「跨性別」風波的阿爾及利亞隊女拳手伊曼哈莉芙（Imane Khelif），今晨在巴黎奧運女子66公斤級8強只打3個回合，就獲裁判一致裁定判5：0擊敗匈牙利隊拳手哈莫莉（Anna Luca Hamori），晉身周三4強，由於拳擊不設銅牌戰，令她穩奪一面獎牌之餘，兼成為阿爾及利亞史上首面奧運女子拳擊獎牌。

足球（凌晨02：00）

西班牙女足坐擁女子金球獎得主艾坦娜邦瑪蒂領軍出戰巴黎奧運，今晨在8強對哥倫比亞女足險遭滑鐵盧，在52分鐘落後0：2下，惟憑後備入替的老將珍妮花靴莫素79分鐘門前補射先追一球，加上柏莉迪絲補時8分鐘撞射建功，在法定時間最後一刻扳平2：2。雙方加時各無紀錄要互射12碼分勝負，結果哥倫比亞在首輪及第3輪宴客，西班牙4射皆中終勝4：2，驚險地晉身周三凌晨舉行的4強。

體操（凌晨01：00）

美國隊「體操女王」比拉絲在巴黎奧運延續勇態，在跳馬決賽第一跳即造出6.4分高難度動作，雖右腳落地踩界被扣0.1分，仍獲15.700高分，加上第二跳未有重大失誤再取14.900分，綜合以15.300分奪得今屆第3面金牌，個人生涯累積第7金。這名27歲星將今屆仍有3個單項可衝金；巴西隊的安達迪及美國隊的祖迪卡莉分獲銀、銅牌。

籃球（凌晨01：00）

美國男籃「夢幻隊」在C組最後一輪分組賽對榜尾的波多黎各隊，雖在首節慢熱落後5分，惟第二節發力單節打出39：16，半場反先64：45，並在最後兩節均領先超過20分下，最終以104：83輕取對手，3戰全勝首名出線。得分後衛安東尼愛華士攻入全場最高的26分，復任正選中鋒的安必特亦有15分進帳；波多黎各3戰全敗包尾，效力NBA新奧爾良塘鵝後衛艾華拉度今仗攻入18分。8強將於周二下午及周三凌晨舉行。

足球（23：45）

上屆銅牌得主美國隊在今晚女足8強，戰至加時上半場補時107分鐘由NBA名宿「壞孩子」洛文之女崔妮蒂洛文右路切射遠柱掛網，攻入個人今屆第3球，以1：0小勝日本隊，晉身下周三凌晨4強。日本則男、女足均在今屆8強止步。

羽毛球（23：05）

羽毛球女雙決賽上演國家隊「內訌」，「世一」組合陳清晨／賈一凡以局數2：0（22：20、21：15），打敗3號種子的隊友劉聖書／譚寧，彌補上屆東京奧運飲恨摘銀遺憾。

乒乓球（22：15）

乒乓球女單金牌戰上演國家隊打吡，世界排名第4的陳夢以局數4：2反勝世界排名第1的孫穎莎奪得金牌，成爲繼鄧亞萍（1992，1996）、張怡寧（2004，2008）之後第3名衛冕奧運乒乓女單金牌的選手。陳夢此仗開局雖以4：11先失一局，但隨後以11：7和11：4連扳兩局。孫穎莎於第4局以11：9扳平後，陳夢其後連下兩城11：9及11：6奠勝衛冕。

乒乓球（20：45）

乒乓球女子單打銅牌戰，世界排名第5的日本隊選手早田希娜以局數4：2反勝世界第6的韓國隊新星申裕斌奪得銅牌。在這場6局大戰中，雙方3次戰至「刁時」。其中早田在首局以9：11不敵申裕斌後連扳三局（13：11、12：10、11：7）。申裕斌後雖以12：10扳回一局，但早田其後再贏一局11：7奠勝。

羽毛球（18：53）

國家隊「一姐」兼上屆東京奧運奪金的陳雨菲，今晚在羽毛球女單8強，以直落兩局16：21、17：21不敵6號種子的隊友何冰嬌，無緣衛冕。

田徑（16：40）

憑外卡獲得資格的24歲港將刁俊稀，為香港今屆唯一田徑項目代表，以第3線起步的他在男子100米短跑初賽第3組跑出10.62秒，終僅排小組第4名衝線，無緣晉級準決賽。

羽毛球（15：45）

羽毛球「世一」韓國隊的安洗瑩在女單8強面對5號種子日本隊的山口茜，先輸一局15：21後，連贏21：17及21：8，首闖奧運4強，亦成為韓國隊自1996年亞特蘭大奧運以來，再有女單代表殺入此階段。

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