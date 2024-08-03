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巴黎奧運｜歐鎧淳完成最後探戈　信何詩蓓可推動隊友追上世界級 (22:20)

香港游泳隊今（3日）迎來今屆巴黎奧運最後一項賽事，雙銅「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）、歐鎧淳（Stephanie）、譚凱琳（Karen）及簡綽桐（Natalie）合力在女子4×100米混合泳接力初賽游出4分03.56秒，總成績第13名無緣決賽。「五朝元老」歐鎧淳感激以接力項目完成奧運最後探戈，又稱隊友何詩蓓可推動眾人努力追上世界級水平；兩屆奧運贏得4面獎牌的Siobhan則形容歐鎧淳為傳奇，也感激隊友、親人及支持者給予無條件的愛，讓她享受最開心一屆奧運。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

港隊完成女子4×100米混合泳接力初賽到混合採訪區分享感受，第2次征奧的譚凱琳率先淚腺失守，「很幸運能夠成為這個時代的一分子，見證Siobhan和其他港將有這麼好的成績、表現」。即使一班泳手或分開於世界各地訓練，但只要背負港隊之名而戰，她們也感受到團隊帶來的力量。歐鎧淳直言何詩蓓對隊伍尤其重要，「我覺得Siobhan在團隊中是一個很重要的元素，她的精神及士氣，令我們覺得即使自己的成績未達世界級，但作為香港泳隊一員也定要盡全力訓練及比賽，在其他方面做足100分」。在旁的何詩蓓隨即大讚隊友道：「她們都是世界級隊友！」

以兩面銅牌完成個人第三次奧運的何詩蓓，認為巴黎奧運是自己最開心的一屆，「因為有家人及朋友到場，他們無條件的愛，讓我知道自己不論成績如何都有她們支持，我可以沒有壓力去游，享受整個比賽」。被問到會否如歐鎧淳般成為奧運「五朝元老」，何詩蓓斬釘截鐵說「一定冇可能」，也未有多想4年後的洛杉磯奧運，「她（歐鎧淳）是一個傳奇，游泳是苦悶的運動，她的生涯有高低起伏，但無論經歷了甚麼，她都繼續努力，夠堅持游到這一屆，而且生涯亦一直有成長，也不知道將來有沒有人可達到此成就」。

歐鎧淳在2008年的北京首戰奧運，她早已預告巴黎將是其奧運最後探戈，雖然她在首棒的背泳游出1分01.49秒，未能達成游入59.99秒的目標，但她也坦言無憾，「好開心親友專程到場，以及香港市民一直支持，多謝大家一路看著我游到現在。即使不再游水，我都會想念代表港隊的感覺」，她又笑稱現階段只想休息，不再每日凌晨4時練水。

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