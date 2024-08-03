巴黎奧運｜法國「新水神」馬爾尚再破奧運紀錄200混封王　今屆4戰4金　馬克龍入場力撐 (20:32)

首度征奧的馬爾尚早前已在男子400米個人混合泳、200米蝶泳和200米蛙泳，同樣以刷新奧運紀錄下連奪3金，昨出戰男子200米個人混合泳決賽，更吸引法國總統馬克龍親自到場觀看，與在場觀眾一同打氣。馬爾尚是役不負所望，完成頭50米蝶泳後，已經搶佔第1位，終以1分54.06秒率先觸池奪金，刷新由美國隊名將「水神」菲比斯於2008年北京奧運做出的1分54.23秒紀錄，英國隊泳手鄧肯史葛（Duncan Scott）摘銀，銅牌則由上屆東京奧運該項目金牌的中國隊代表汪順取得。

馬爾尚今屆賽事橫空出世，至今已獲得巴奧第4金，成為目前參賽國家中唯一4金得主，4項決賽成績均打破奧運紀錄，自美國傳奇菲比斯及「水怪」史畢茲（Mark Spitz）後，首名「男飛魚」在單屆奧運奪4面個人金牌，他今晚亦攜同隊友出戰男子4×100米混合泳接力初賽，終以3分31.36秒小組首名觸池，同時法國隊以總成續第1名晉級至後日凌晨上演的決賽。

其他比賽方面，澳洲隊泳手麥伊禾（Cameron McEvoy）在男子50米自由泳游出21.25秒，以0.05秒稍微優勢奪金；國家隊隊友兼世界紀錄保持者麥姬安（Kaylee McKeown）繼女子100米背泳後，在女子200米背泳以2分03.73秒再破奧運紀錄下，獲得第2金，亦成為史上首人能衛冕該兩項賽事的選手，同場21歲中國隊的彭旭瑋則游出2分07.96秒以第6名完成。