巴黎奧運｜法國恩怨對決1球挫阿根廷　隔40年再闖男足4強 (05:05)

阿根廷隊自2022年世界盃決賽互射12碼力克法國隊捧盃後，與對方在足球場上結怨。車路士中場安素費南迪斯上月隨「藍白軍團」衛冕美洲國家盃後，更因與隊友在隊巴高唱涉種族歧視法國隊非裔球員的歌曲，讓兩國仇恨加劇，並使這仗成為話題之戰。而賽前播放兩國國歌時，據報有法國球迷在奏起阿根廷國歌時報以噓聲。

法國隊由名宿前鋒亨利帶領分組賽三戰全勝兼一球不失，今仗續展現強勢；水晶宮前鋒桑馬迪達開賽5分鐘接應角球衝頂入網，今屆第3次為「高盧雄雞」先開紀錄。阿根廷最為接近的埋門出現在36分鐘，馬德里體育會主帥施蒙尼的幼子祖利安奴接應中場基斯甸麥迪拿傳中，近門頭槌頂高失機，未能為球隊在上半場扳平。

賽前預期的火藥味，至上半場補時階段才出現。阿根廷隊門將魯利與法國隊左閘阿祖安杜法特碰撞，阿根廷隊球員未有將皮球踢走，球證其後吹停比賽讓杜法特處理傷勢。魯利期間攬住桑馬迪達頭部予以安撫，卻遭較早前已領黃牌的對方狠狠甩開，讓阿根廷隊長奧達文迪等人大為不滿，至完半場仍跟球證理論。

阿根廷隊換邊後乘法國隊防線縮後取得更多攻勢，其中曼城前鋒祖利安艾華利斯50分鐘禁區頂主射罰球，未能越過人牆。阿根廷隊主教練馬斯查蘭奴與在場邊熱身的翼鋒盧卡斯比查安，於55分鐘疑因投訴過激同領黃。阿根廷隊之後未能製造埋門威脅法國隊門將拉斯特之餘，完場前7分鐘更幾乎被對手再下一城。法國隊進攻中場米高奧利斯禁區內起腳「省」中敵衛祖亞昆加西亞入網，但被視像裁判（VAR）指交出助攻的中場艾基利奧斯踩中對手犯規在先，食下詐糊兼黃牌。法國隊終維持1球勝果，繼1984年洛杉磯奧運奪金後，再次殺入奧運男足4強。

另一仗，埃及隊憑完場前兩分鐘的入球，在法定90分鐘1：1逼和巴拉圭隊。兩軍加時未添紀錄下，埃及隊互射12碼以5：4淘汰對手，繼1964年東京奧運後（當時稱阿拉伯聯合共和國），相隔60年再次晉身4強。