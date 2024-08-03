明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運｜巴塞小將費明盧比斯起孖　西班牙男足3球贈日本　4強鬥摩洛哥 (01:05)

日本隊今晨（3日）在巴黎奧運男子足球8強硬撼西班牙隊，被對手效力巴塞隆拿的中場費明盧比斯兩度妙射得手，以0：2力戰而敗，未能繼上屆主場出戰東京奧運後再闖4強。上屆奪得銀牌的西班牙隊，下周二凌晨將與以4：0大勝美國隊的摩洛哥隊爭入決賽。

「藍武士」在D組3戰全勝兼一球不失首名晉級，此戰惡鬥C組最後一輪爆冷1：2負埃及跌落次名的西班牙隊。「狂牛」開賽11分鐘靠兩名巴塞隆拿小將聯手，21歲中場費明盧比斯接應17歲中堅古巴斯傳送，離門20多碼施展遠程炮射穿日本隊門將小久保玲央十指關，打破對方的清白身。藍武士43分鐘有細谷真大力壓古巴斯，背對轉身射門破網，但在球證經視像裁判（VAR）覆核後指其越位在先慘食詐糊；該名柏雷素爾前鋒補時再接應罰球頭槌中柱彈出，日本隊半場落後0：1。

日本隊換邊後由射手藤尾翔太入替翼鋒山田楓喜，嘗試加強攻力。然而藍武士73分鐘再次走甩費明盧比斯，被對手接應翼鋒沙治奧高美斯角球一控一射建功，攻入個人今屆第3球。狂牛完場前4分鐘再由隊長前鋒艾比雷斯於角球混戰中撞入。日本隊在高井幸大接應角球頭槌中楣未能破蛋下，終以0：3吞敗，繼上屆4強再被西班牙隊淘汰。

另一場8強摩洛哥隊對陣美國隊，28分鐘美國隊後衛哈里爾禁區內踢跌對手，摩軍由前鋒拉謙米操刀12碼得手，半場領先1：0。「亞特拉斯雄獅」換邊後再由翼鋒阿高馬治，以及在所屬球會巴黎聖日耳門（PSG）主場王子公園球場出戰的後衛阿舒拉夫夏基美，分別在63和70分鐘建功，加上後備入替的前鋒馬侯保再射入12碼埋齋，終以4：0收穫大勝。8次參賽的摩洛哥隊，1972年慕尼黑奧運曾晉身以小組形式進行的8強，如今闖入4強突破隊史最佳成績。

相關字詞﹕體育 足球 巴黎奧運 奧運 日本 西班牙 編輯推介

上 / 下一篇新聞