巴黎奧運｜巴塞小將費明盧比斯起孖　西班牙男足3球贈日本　4強鬥摩洛哥 (01:05)

「藍武士」在D組3戰全勝兼一球不失首名晉級，此戰惡鬥C組最後一輪爆冷1：2負埃及跌落次名的西班牙隊。「狂牛」開賽11分鐘靠兩名巴塞隆拿小將聯手，21歲中場費明盧比斯接應17歲中堅古巴斯傳送，離門20多碼施展遠程炮射穿日本隊門將小久保玲央十指關，打破對方的清白身。藍武士43分鐘有細谷真大力壓古巴斯，背對轉身射門破網，但在球證經視像裁判（VAR）覆核後指其越位在先慘食詐糊；該名柏雷素爾前鋒補時再接應罰球頭槌中柱彈出，日本隊半場落後0：1。

日本隊換邊後由射手藤尾翔太入替翼鋒山田楓喜，嘗試加強攻力。然而藍武士73分鐘再次走甩費明盧比斯，被對手接應翼鋒沙治奧高美斯角球一控一射建功，攻入個人今屆第3球。狂牛完場前4分鐘再由隊長前鋒艾比雷斯於角球混戰中撞入。日本隊在高井幸大接應角球頭槌中楣未能破蛋下，終以0：3吞敗，繼上屆4強再被西班牙隊淘汰。

另一場8強摩洛哥隊對陣美國隊，28分鐘美國隊後衛哈里爾禁區內踢跌對手，摩軍由前鋒拉謙米操刀12碼得手，半場領先1：0。「亞特拉斯雄獅」換邊後再由翼鋒阿高馬治，以及在所屬球會巴黎聖日耳門（PSG）主場王子公園球場出戰的後衛阿舒拉夫夏基美，分別在63和70分鐘建功，加上後備入替的前鋒馬侯保再射入12碼埋齋，終以4：0收穫大勝。8次參賽的摩洛哥隊，1972年慕尼黑奧運曾晉身以小組形式進行的8強，如今闖入4強突破隊史最佳成績。