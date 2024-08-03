明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運｜8月2日滾動即時戰報（不斷更新） (04:30)

巴黎奧運今日（8月2日）舉行第7日賽事，將誕生23面金牌。

游泳（凌晨04：30）

法國隊游泳猛將馬爾尚（Leon Marchand）凌晨出戰200米混合泳決賽，以1分54.06秒率先觸池，奪得今屆個人第4金，同時以0.17秒之微打破美國隊傳奇泳手菲比斯在2008年北京奧運所創的奧運紀錄，與另一美國泳手洛捷迪13年前締造的世界紀錄則僅0.06秒之差。

彈網（凌晨03：25）

俄羅斯及白俄羅斯運動員因俄軍入侵烏克蘭被制裁，今屆以中立身分出戰。來自白俄羅斯的彈網運動員列雲奴域（Ivan Litvinovich），在男子組決賽獲得63.090總分成功衛冕金牌，是今屆首名贏得金牌的中立運動員（AIN）。惟跟上屆東京奧運不同，這次頒獎禮不會奏起白俄羅斯國歌及展示白俄羅斯國旗。至於銀牌和銅牌，分別由國家隊的王梓賽和嚴浪宇奪得。

網球（凌晨03：10）

塞爾維亞網球名將佐高域凌晨出戰男單4強，全場五度打破對手發球局下，用1小時50分鐘直落兩盤6：4、6：2輕取意大利隊新星梅薩迪，距離職業生涯「金滿貫」只差一步，將繼上月中溫布頓錦標賽後，再次與西班牙「新泥地王」卡路士艾卡拉斯會師決賽。

沙灘排球（凌晨03：00）

8年前在英國被裁定強姦一名12歲女童罪成服刑13個月的荷蘭隊沙排選手雲達維迪（Steven Van de Velde），凌晨伙拍檔恩馬斯（Matthew Immers）出戰分組賽最後一仗，雖直落以16：21及19：21不敵挪威隊組合莫爾（Anders Mol）和蘇林（Christian Sorum），但與同組的意大利及智利隊組合同得1勝2負下，以較佳局差力壓兩隊取得次名出線16強；挪威隊則以全勝姿態首名晉級。

羽毛球（凌晨02：41）

以頭號種子身分出戰的國家隊「世一」球手石宇奇，凌晨在男單8強意外地以12：21、10：21，直落兩局不敵泰國隊8號種子維迪辛（Kunlavut Vitidsarn），無緣4強。印度隊的勒斯亞（Lakshya Sen）則先輸19：21下，連贏21：15及21：12反勝中華台北隊的周天成。

田徑（凌晨01：50）

美國隊凌晨在混合4×400米接力初賽，在第一組以3分07.41秒取得小組首名，更把去年世界賽締造的3分08.80秒世界紀錄推前1.39秒，誕下巴黎奧運田徑項目首個世績。

羽毛球（22：52）

頭號種子的國家隊組合鄭思維／黃雅瓊，今晚在混雙決賽以21：8、21：11直落兩局輕取韓國隊的組合金元昊／鄭娜銀，在今屆奧運以全勝之態兼不失一局下奪金，也為國家隊拿下第13金，彌補上屆飲恨摘銀遺憾。而黃雅瓊更好事成雙，賽後獲男友兼國家隊隊友劉雨辰即場求婚。

乒乓（20：11）

頭號種子的國家隊星將孫穎莎在女單4強，以11：6、11：8、11：8、11：2直落四局橫掃擬因傷勢影響表現的日本隊球手早田希娜，連續兩屆奧運再次與隊友陳夢會師決賽，力爭個人今屆賽事第二面金牌。

羽毛球（18：20）

首度征奧兼「世一」的國家隊組合梁偉鏗/王昶，在男子雙打4強以21：19、15：21、21：17，局數2：1險勝馬來西亞隊組合謝定峰/蘇偉譯，晉身決賽，梁偉鏗/王昶也繼分組賽後再次撃敗對方。

田徑（17：55）

世界排名第一的美國隊24歲選手莎卡莉李察遜，在女子100米短跑初賽第1組跑出10.94秒，以首名衝過終點，晉級後日凌晨舉行的準決賽。

乒乓（17：31）

今晨在8強對張本智和完成大逆轉的2號種子國家隊名將樊振東，今午在男單4強面對3號種子的東道主法國隊17歲新星菲歷斯列布倫。有別賽前預計戰况將非常激烈，惟樊振東在這場只用31分鐘就以直落4局11：8、11：6、11：7、11：5輕鬆取勝，率先躋身明晚8時半上演的決賽。

羽毛球（17：05）

3號種子的國家隊女雙組合劉聖書/譚寧以直落兩局（21：16、21：19）力挫日本女雙組合松山奈未/志田千陽，將與另一隊國家隊組合會師決賽，亦是中國闊別20年後再次包攬奧運女雙決賽。

乒乓球（16：45）

衛冕乒乓球女單的國家隊星將陳夢，於4強以局數4：0（11：7、11：6、11：7、11：7）淘汰韓國隊好手申裕斌，連續兩屆躋身決賽。

羽毛球（16：05）

國家隊「世一」女子雙打組合陳清晨/賈一凡以局數2：1（21：12、18：21、21：15）擊敗馬來西亞組合陳康樂/穆拿里塔蘭 （Thinaah Muralitharan），力爭首次奪金。

相關字詞﹕體育 巴黎奧運 奧運 編輯推介

上 / 下一篇新聞