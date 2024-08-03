巴黎奧運｜8月2日滾動即時戰報（不斷更新） (04:30)

游泳（凌晨04：30）

法國隊游泳猛將馬爾尚（Leon Marchand）凌晨出戰200米混合泳決賽，以1分54.06秒率先觸池，奪得今屆個人第4金，同時以0.17秒之微打破美國隊傳奇泳手菲比斯在2008年北京奧運所創的奧運紀錄，與另一美國泳手洛捷迪13年前締造的世界紀錄則僅0.06秒之差。

彈網（凌晨03：25）

俄羅斯及白俄羅斯運動員因俄軍入侵烏克蘭被制裁，今屆以中立身分出戰。來自白俄羅斯的彈網運動員列雲奴域（Ivan Litvinovich），在男子組決賽獲得63.090總分成功衛冕金牌，是今屆首名贏得金牌的中立運動員（AIN）。惟跟上屆東京奧運不同，這次頒獎禮不會奏起白俄羅斯國歌及展示白俄羅斯國旗。至於銀牌和銅牌，分別由國家隊的王梓賽和嚴浪宇奪得。

網球（凌晨03：10）

塞爾維亞網球名將佐高域凌晨出戰男單4強，全場五度打破對手發球局下，用1小時50分鐘直落兩盤6：4、6：2輕取意大利隊新星梅薩迪，距離職業生涯「金滿貫」只差一步，將繼上月中溫布頓錦標賽後，再次與西班牙「新泥地王」卡路士艾卡拉斯會師決賽。

沙灘排球（凌晨03：00）

8年前在英國被裁定強姦一名12歲女童罪成服刑13個月的荷蘭隊沙排選手雲達維迪（Steven Van de Velde），凌晨伙拍檔恩馬斯（Matthew Immers）出戰分組賽最後一仗，雖直落以16：21及19：21不敵挪威隊組合莫爾（Anders Mol）和蘇林（Christian Sorum），但與同組的意大利及智利隊組合同得1勝2負下，以較佳局差力壓兩隊取得次名出線16強；挪威隊則以全勝姿態首名晉級。

羽毛球（凌晨02：41）

以頭號種子身分出戰的國家隊「世一」球手石宇奇，凌晨在男單8強意外地以12：21、10：21，直落兩局不敵泰國隊8號種子維迪辛（Kunlavut Vitidsarn），無緣4強。印度隊的勒斯亞（Lakshya Sen）則先輸19：21下，連贏21：15及21：12反勝中華台北隊的周天成。

田徑（凌晨01：50）

美國隊凌晨在混合4×400米接力初賽，在第一組以3分07.41秒取得小組首名，更把去年世界賽締造的3分08.80秒世界紀錄推前1.39秒，誕下巴黎奧運田徑項目首個世績。

羽毛球（22：52）

頭號種子的國家隊組合鄭思維／黃雅瓊，今晚在混雙決賽以21：8、21：11直落兩局輕取韓國隊的組合金元昊／鄭娜銀，在今屆奧運以全勝之態兼不失一局下奪金，也為國家隊拿下第13金，彌補上屆飲恨摘銀遺憾。而黃雅瓊更好事成雙，賽後獲男友兼國家隊隊友劉雨辰即場求婚。

乒乓（20：11）

頭號種子的國家隊星將孫穎莎在女單4強，以11：6、11：8、11：8、11：2直落四局橫掃擬因傷勢影響表現的日本隊球手早田希娜，連續兩屆奧運再次與隊友陳夢會師決賽，力爭個人今屆賽事第二面金牌。

羽毛球（18：20）

首度征奧兼「世一」的國家隊組合梁偉鏗/王昶，在男子雙打4強以21：19、15：21、21：17，局數2：1險勝馬來西亞隊組合謝定峰/蘇偉譯，晉身決賽，梁偉鏗/王昶也繼分組賽後再次撃敗對方。

田徑（17：55）

世界排名第一的美國隊24歲選手莎卡莉李察遜，在女子100米短跑初賽第1組跑出10.94秒，以首名衝過終點，晉級後日凌晨舉行的準決賽。

乒乓（17：31）

今晨在8強對張本智和完成大逆轉的2號種子國家隊名將樊振東，今午在男單4強面對3號種子的東道主法國隊17歲新星菲歷斯列布倫。有別賽前預計戰况將非常激烈，惟樊振東在這場只用31分鐘就以直落4局11：8、11：6、11：7、11：5輕鬆取勝，率先躋身明晚8時半上演的決賽。

羽毛球（17：05）

3號種子的國家隊女雙組合劉聖書/譚寧以直落兩局（21：16、21：19）力挫日本女雙組合松山奈未/志田千陽，將與另一隊國家隊組合會師決賽，亦是中國闊別20年後再次包攬奧運女雙決賽。

乒乓球（16：45）

衛冕乒乓球女單的國家隊星將陳夢，於4強以局數4：0（11：7、11：6、11：7、11：7）淘汰韓國隊好手申裕斌，連續兩屆躋身決賽。

羽毛球（16：05）

國家隊「世一」女子雙打組合陳清晨/賈一凡以局數2：1（21：12、18：21、21：15）擊敗馬來西亞組合陳康樂/穆拿里塔蘭 （Thinaah Muralitharan），力爭首次奪金。