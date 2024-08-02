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巴黎奧運︱37歲梅利男雙出局宣布掛拍　為網球成就及貢獻自豪　獲佐高域讚是「偉大戰士」 (21:39)

37歲的英國網球隊名將梅利，今晨（2日）在巴黎奧運伙拍丹伊雲斯在男雙8強，以盤數0：2不敵美國組合後，正式宣布掛拍，這名3個大滿貫及兩屆奧運男單冠軍稱，「我爲我的職業生涯、成就和對這運動的貢獻感到自豪」。

梅利／丹伊雲斯以直落兩盤2：6、4：6受挫4號種子湯美保羅／費利斯，無緣晉身奧運男雙4強後正式宣布退役。賽後這名近年傷患纏身的名將說：「明顯地，這是心情激動的時刻，因為這是我最後一次參加正式比賽。但我現在真的很高興。我對它的完成方式感到滿意。」他接着又說：「我為能參加奧運，並按照自己的條件完成比賽而高興，因為在過去的幾年裏，這是不能確定的事情。我爲我的職業生涯、成就和對這運動的貢獻感到自豪。」

梅利的職業生涯擁有不少光輝歲月，其中包括在2012和16年連贏奧運男單冠軍、2015年率領英國隊揚威台維斯盃，以及稱雄2012年美網、2013和16年的溫網男單冠軍，而11年前稱霸溫網更是英籍男子球手77年來的首次，至於當年決賽不敵他的塞爾維亞隊同齡名將佐高域亦稱讚對方道：「他是一個令人難以置信的競爭對手，網球史上其中一個最偉大的戰士。我相信他的戰鬥精神絕對可以激勵不同年代的後輩。」惟令梅利遺憾的，相信是分別曾在5次澳網和1次法網屈居亞軍。

回說今晚奧運男單4強，今年已連續在法網和溫網封王的次號種子卡路士艾卡拉斯，以6：3、7：6（9：7）擊敗13號種子艾利亞施米，而頭號種子佐高域則在今晨8強以6：3、7：6（7：3）淘汰8號種子希臘隊的特薛斯柏斯，明晨與11號種子意大利隊的梅薩迪爭入決賽。

女單13號種子維姬治今晨在4強以6：4、6：0輕取非種子球手斯洛伐克隊的施美露娃，將於明晚決戰國家隊的鄭欽文，後者回憶少時看着同胞名宿李娜在2013年揚威法網女單，並說：「我從李娜的經驗獲得啟發，我一直嘗試沿着她的步伐走。」事實是鄭欽文早在年初已在澳網獲得亞軍，其後世界排名也不斷上升，現已升至個人最高的第7位。

至於28歲的維姬治雖也曾是今年溫網4強份子，卻坦言代表克羅地亞出賽令自己緊張，更稱「今次比溫網比賽更加緊張」。此外，4強戰被鄭欽文淘汰的一姐波蘭隊的施維雅達，今晚以6：2、6：1大勝施美露娃獲得銅牌。

梅利（Andy Murray）檔案

出生日期：1987年5月15日（37歲）

國籍：英國

身高：1.91米　握拍：右手

男單主要榮譽

賽事    年分

溫網冠軍    2013年、2016年

美網冠軍    2012年

澳網亞軍    2010年、2011年、2013年、2015年、2016年

法網亞軍    2016年

里約奧運金牌    2016年

倫敦奧運金牌    2012年

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