巴黎奧運︱兩女拳手掀「跨性別」爭議　《哈利波特》作者怒轟　國際奧委會力撐貨真價實 (18:59)

踏上擂台僅46秒便遭直拳重擊，來自意大利警察世家的卡蓮妮痛苦按着鼻子走向場邊，與教練商討後宣布投降，賽後拒絕與對手哈莉芙握手，梨花帶雨哭訴不公平：「我從不輕易投降，爸爸自小教導我要成為勇者，但是你見到我現在鼻血直流，這夜我沒有輸，投降只是作為成熟女人的深思熟慮，我要保障我的生命。」維護女性權益的《哈利波特》作者羅琳在社交網怒轟賽會「仇女」包庇哈莉芙，享受女性被「他」揮拳擊害的男性權力。24歲的哈莉芙掀起「雌雄莫辨」爭議，全因她與另一中華台北女拳手林郁婷，曾於去年世界賽的性別驗證中被驗出男性荷爾蒙睾丸激素過高，被褫奪獎牌資格。

國際拳擊聯會主席奇利美夫其後解釋，經過連串DNA測試，顯示兩名運動員帶有多見於男性的XY染色體。不過根據《Science》期刊解釋，XY染色體攜帶者在胚胎發育一開始全是女性，其後分化成男性是因SOX9基因蛋白引導睾丸發育，若SOX9基因蛋白沒有增強，便會發育成雌性。全球約每4500人當中便有一人，出現這種染色體上是雄性，但實際個體是女性的「性別分化異常」情况。

哈莉芙的家鄉媒體為她起底呼冤，找出她小時候穿上長裙的照片證明她非天生男兒身，她因體格精奇獲老師慫恿學拳，又稱兒時家貧的她需在街上賣麵包維生，為了脫貧才踏上擂台。已第二次征奧的哈莉芙曾在賽前訪問揚言：「我要向全世界證明哈莉芙是怎樣勇敢的女人。」前晚賽後她未有回應性別爭端，只在社文網發文「感謝主」。此外，將出戰女子57公斤級組別的中華台北女將林郁婷亦被質疑「跨性別」出賽，她霸氣回應：「對手害怕我才拿一些毛病來造文章，我只會在場上更好的發揮出來。」中華台北體育署署長鄭世忠強調已將林的醫療報告交給IOC審批，「完全沒有問題」。IOC發言人重申哈莉芙及林郁婷符合參賽資格：「所有參加巴黎奧運女子組別的運動員均符合規則指引，她們護照證明她們是女性，我們全力支持。」

過去體壇曾發生不少性別疑惑爭議，最著名莫過於南非長跑好手塞曼亞因睾丸激素過高，被國際田聯禁止出戰東京奧運。IOC其後因應反歧視政策，推出全新措施監察女性運動員的睾丸激素，證明這些「雙性」運動員在沒有因睾丸激素受惠情况及確保其他選手能在公平環境競技下，參與所屬性別賽事。