巴黎奧運直擊｜港將趙顯臻第20名完成男子單人雙槳創個人最佳：明知不可為而為之已無憾 (19:33)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

繼2016年里約奧運再次征奧的趙顯臻，越級出戰男子公開組單人雙槳艇，他在初賽划出7分00.29秒排第4跌落復活賽，但他隨後成功「復活」，經過複賽及名次賽後躋身決賽D。趙顯臻在爭取第19至24名的決賽D，以1分40.27秒排第2划過頭500米，他隨後一路加速升上首名，完成頭1800米仍處於領先位置，惟最終力竭下以6分56.65衝線，比摩納哥隊槳手Quentin Antogelli慢1.73秒排第2，總成績位列第20名，無緣改寫羅曉鋒在2004年雅典奧運取得第18名的港將成績。

趙顯臻早前曾於世界盃瑞士站男子輕量級單人雙槳艇奪得金牌，成為港隊史上奪得國際大賽金牌的第一人，但他早已明言越級挑戰公開組就像「以小巨人鬥巨人」一樣。面對身形明顯佔優的對手，趙顯臻賽後受訪時直言：「我好像每日都與保特（前牙買加飛人）跑100米，每日都想贏他，雖暫時未做到，但下次我會做到」。

趙顯臻稱決賽D選手實力相若，自己早早爭取領先位置導致最終力竭，面對摩納哥籍對手反超前，他坦言「盡了全力，所以都滿意這成績」，又提及過去甚少連鬥5場賽事，故這是賽艇生涯一個很好經驗，又對能在奧運兩度刷新個人最佳成績感滿意。

開賽前趙顯臻曾用力拍打心口，口中念念有詞，他透露是為自己打氣，「我告訴自己，今日已是最後一場比賽，要盡全力令整個奧運、整個比賽周期都是無憾」。他也感激香港巿民支持，「即使我入不到獎牌戰，但他們都沒有放棄去支持香港運動員」。

無緣上屆東京奧運，趙顯臻不諱言經歷低潮期，但他未有停下腳步，「每件事都不可以一帆風順，東京奧運可能是我運動生涯中的逆風期，挑戰我能否頂住低潮，然後反彈上來迎巴黎奧運，就像彈弓一樣。你不壓它的話，不會知道其潛力有多高」。

趙顯臻過去多次提到為賽艇「玩命」，他相信運動員需勇於挑戰自己搏盡無悔，「逆境不代表夢想破碎，只要保持夢想和信念，終有一天會成功。運動員就是要挑戰自己，明知不可為而為之，盡力過後已無遺憾」。

有關報道：巴黎奧運︱張雨霏就中國泳隊興奮劑話題發聲 反問「為何不質疑菲比斯莉迪姬？」

有關報道：巴黎奧運直擊｜何詩蓓勝利巡遊有求必應 聽廣東話「就覺得應該停下來」