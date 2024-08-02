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巴黎奧運︱張雨霏就中國泳隊興奮劑話題發聲　反問「為何不質疑菲比斯莉迪姬？」 (17:48)

中國泳隊星將張雨霏今晨（2日）遭受發燒和生理期夾擊，在巴黎奧運女子200米蝶泳決賽摘銅無緣衛冕，賽後就隊友潘展樂被質疑以破世界紀錄揚威男子100米自由泳，以及外媒不斷反覆糾纏的興奮劑話題反擊，稱「美國的菲爾普斯（菲比斯）、萊德茨基（莉迪姬）那麼厲害，你們怎麼不去質疑？」

東京奧運金牌得主張雨霏今晨在200米蝶泳決賽以2分05.09秒的時間獲得銅牌，金牌得主是以2分03.03秒打破奧運紀錄的17歲加拿大隊新星麥堅杜殊，銀牌是做出2分03.84秒的美國隊好手莉根史密夫。26歲的張雨霏賽後透露近日發燒及受到生理期困擾，致使賽前訓練並不十分系統，身體狀態也難言理想，「不僅是肌肉使不上勁，整個身體右邊都是發麻的狀態……但經過教練的開導教誨，已經逐漸能夠接受不完美和挫折。我只能用不完美的狀態去打出一個完美的成績」。

然而，外媒焦點仍是國家隊泳將曾涉及食物污染事件、頻繁藥檢或影響表現等問題，甚至有澳洲籍教練質疑另一國家隊新星潘展樂在男子100米自由泳決賽以破世界紀錄奪金是「人類不可能做到的」。對此張雨霏回應道：「潘展樂昨天游出46.40秒之前，已經多次游進47秒，而且是同一年內，可以看到他穩定上升的趨勢，並不是從47.50秒突然去到46.40秒……他有沒有用藥，興奮劑檢測可以給出明白的結果。」

張雨霏再反問：「為什麼中國運動員游得快的時候要被質疑？美國運動員菲爾普斯（菲比斯）拿到8面金牌的時候，為什麼沒有人敢去質疑他？萊德茨基（莉迪姬）從2012年到2024年，稱霸了這麼多年的女子中長距離自由泳，每屆都有金牌進賬，為什麼又沒有人去質疑她？」她續說：「我們都是清白的，整個來龍去脈，世界泳聯以及各方面都把時間都梳理得很清楚，也澄清了。至於一些人還是不信的話，我們也沒有辦法再去做無謂的辯駁，因為清者自清」。

此外，今晨協助國家隊在女子4×200米自由泳接力奪銅的楊浚瑄在賽後記招也說：「中國游泳今天所取得的成績是依靠科學訓練。我們會用實力去證明我們的成績絕對是清白、絕對是沒有任何問題的。中國運動員也是在全世界興奮劑檢查次數最多的，我們一直在大力配合，相信會有公平公正的結果。」總計國泳隊至今在巴黎奧運取得1金2銀4銅共7面獎牌。

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