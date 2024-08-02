巴黎奧運｜樊振東連續兩屆闖決賽　與瑞典「六邊形戰士」摩賈德爭金　國家隊包辦女單金銀牌 (22:25)

27歲的奧運「三朝元老」樊振東昨晚在8強力戰日本隊的張本智和完成大逆轉，今在男單4強面對3號種子17歲新星菲歷斯列布倫，這名2號種子未受太大考驗下，只用31分鐘就以直落4局11：8、11：6、11：7、11：5輕鬆取勝，繼上屆東京奧運再闖決賽。對手為起用六邊形拍、在次圈爆冷淘汰現任「世一」國家隊星將王楚欽的摩賈德，這名22歲的賽事19號種子今屆奧運氣勢如虹，今晚在4強以局數4：2挫4號種子的巴西隊球手卡杜朗奴，令瑞典自2000年悉尼奧運以來，時隔24年再穩奪男單獎牌。

女單方面，衛冕的國家隊星將陳夢今在4強以11：7、11：6、11：7、11：7，直落4局輕取韓國隊好手申裕彬。至於頭號種子的隊友孫穎莎在另一場4強同樣直落4局11：6、11：8、11：8、11：2橫掃疑因傷影響表現的日本隊「一姐」早田希娜，兩名國手將連續兩屆奧運會師決賽，為國家隊囊括女單金、銀牌。上屆陳夢局數贏4：2奪金。