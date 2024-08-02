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巴黎奧運直擊｜何詩蓓勝利巡遊有求必應　聽廣東話「就覺得應該停下來」 (14:06)

香港泳隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）日前在巴黎奧運奪得100及200米自由泳銅牌，她在昨午（1日）帶同兩面獎牌到位於夏樂宮的冠軍公園出席慶祝活動，與大眾分享喜悅。面對熱情的支持者，何詩蓓對於簽名和自拍的要求幾乎來者不拒，她事後接受訪問時，笑言是次體驗相當難忘，「見到香港區旗、聽到熟悉的廣東話，就覺得應該停下來」。何詩蓓的巴黎奧運之旅未完，將與隊友出戰明晚女子4×100米混合泳接力。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

在巴黎奧運為港隊贏得首金的女重「世一」江旻憓（Vivian），日前率先到冠軍公園參與慶典，而在兩屆奧運包辦2銀2銅， 成為港隊歷來第一人的何詩蓓則於昨日出席活動，人氣高企的她吸引大批港人持區旗入場，這名港隊「女飛魚」在台上先讓傳媒拍攝與巴黎鐵塔的照片，隨後接近滿足每名支持者的自拍及簽名要求，20分鐘內幾乎來者不拒。

何詩蓓滿臉笑容地步入混合採訪區，透露今早臨時決定參與活動，但認為這是正確決定。她更稱是次體驗令今屆奧運更加特別，「不管在香港或外地比賽，我都沒有這樣的體驗，我可以跟粉絲近距離接觸，令整件事好似一場慶典，尤其是之前東京奧運閉門作賽，沒有任何觀眾入場」。她認為香港應舉辦類似活動，「當大賽回來後，就有個舞台讓運動員與民同樂」。

能夠容納1.3萬人的夏樂宮的冠軍公園接近爆滿，何詩蓓不諱言對這個場面感震撼，「我實在想像不到一萬人到底有幾多，但我出場前在通道等候，已看到場內人頭湧湧，一出場覺得舞台好長、觀眾好多，我也不知道如何是好，之後見到香港區旗和聽到有熟悉的廣東話就好得多」。笑言自己每次聽到中文、廣東話、見到香港人就想回應，「今日很熱，又不知道他們排隊排了多久，就覺得應該停下來」。

何詩蓓強調自己在巴黎奧運並非以獎牌為目標，除了尋求突破，她亦盼毋忘初心，不因自己是「三朝元老」而對奧運失去新鮮感。結果何詩蓓在開幕禮首任持旗手及出席慶典，種種經歷也讓她感新奇，「我不想有種又是住選手村、又游泳池，每件事都在重覆的感覺，今次（巴黎奧運）真的有『wow factor（令人叫好的因素）』」。

在這次巴黎奧運，除了贏得金牌的女子重劍「微笑劍后」江旻憓、男子花劍「劍神」張家朗、摘下雙銅的「女飛魚」何詩蓓，或是體操「跳馬王子」石偉雄、羽毛球混雙拍檔鄧俊文／謝影雪、乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，以及初征奧運的初哥等，香港運動員不論獎牌與否，在場上總會展現永不放棄的精神。何詩蓓表示：「好像劍擊，他們都是從後追上，（江旻憓在女重決賽）輸1：7的時候，她要怎面對這個比數，然後再追反勝？這是很難做到的事情，但我們香港運動員就是未去到最後一刻，都永不放棄」。

何詩蓓的巴黎奧運之旅未完，將與隊友出戰明晚女子4×100米混合泳接力，對此她高呼期待，「我可以跟隊友一起比賽，而且是游蛙式，不用游自由式」。

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