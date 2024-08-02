巴黎奧運︱樊振東激戰7局險勝張本智和晉級4強　避寫36年尷尬紀錄 (01:15)

27歲的樊振東賽前在過去7仗對陣21歲張本智和，其中以5勝2負佔優，但此役先被張本智和以2：11及9：11連下兩城，其後次號種子的樊振東以11：4及11：7扳平，惟張本智和繼續靠着強勁的抽擊，以11：4再次領先局數3：2，將樊振東逼至絕境，但這名國家隊名將沒有放棄，先以11：7再度追平。到決勝局，戰况很激烈，雙方梅花間竹得分，戰至7：7，樊振東連取4分下，終以11：7收下這場歷時1小時8分的比賽，以局數4：3反勝張本智和，驚險地晉級4強，將大戰同樣以4：3淘汰中華台北隊球手林昀儒的3號種子菲歷斯列布倫。

女單方面，頭號種子孫穎莎在8強面對中華台北隊的鄭怡靜，以11：7及11：4先取兩局，惟在第3局雙方進入「刁時」階段上演拉鋸戰，孫穎莎最後以19：17才能勝出，最終再以11：5收下比賽，孫穎莎直落局數4：0淘汰鄭怡靜，輕鬆躋身今午上演的4強賽事。

另一邊廂，上屆奧運冠軍的隊友陳夢同樣在8強以4：0橫掃奧地利隊球手普簡諾娃，將於4強硬撼以4：3險勝日本隊好手平野美宇的韓國隊小將申裕斌。

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