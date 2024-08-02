巴黎奧運︱拿度網球男雙出局恐成告別戰　艾卡拉斯男單晉4強　鄭欽文女單挫施維雅達坐亞望冠 (00:05)

拿度／卡路士艾卡拉斯以2：6、4：6不敵4號種子卡積錫／拉姆，在男雙8強止步，賽後38歲的拿度去向再成焦點，這名14屆法國公開賽男單冠軍日前曾透露奧運結束後才決定未來方向，他說：「若這是最後一次，對我來說這是一種難忘的感覺和感觸。這種感覺非常非常特別，尤其是在這個地方……未能為西班牙帶回一面獎牌是令人失望的。我在球場盡了最大努力，但這不足以實現目標。」至於有關月尾出席美網的可能性方面，他說：「我需要一些時間，但對我來說這看起來很困難的。」

21歲的艾卡拉斯認為伙拍拿度比賽「是一次難以置信和沒齒難忘的經驗。我從他身上獲益良多」。這名男單次號種子其後在8強以6：3、7：6（9：7）挫9號種子美籍的湯美保羅；而11號種子梅薩迪則以兩盤7：5力克東京奧運盟主阿歷山大薩維利夫。

4屆法網女單冠軍施維雅達雖在8強第3盤領前4：1時，因對手8號種子美國隊的歌蓮絲因傷退賽，卻在4強大熱倒灶，以2：6、5：7受挫賽前6次交手全敗的鄭欽文，無緣決賽。該名21歲的國家隊一姐，賽後超越同胞名宿李娜在2008年奧運會取得女單第4名的成績，並說：「我此刻激動了，我擊敗的是世界第一，她是近幾年多次拿到法網冠軍的人。我在奧運賽場上獲勝了，我覺得這對我來說意義非凡……我很高興能為中國網球創造這歷史，因我一直想成為為中國奪牌的運動員之一，現在我成功了。」她的決賽對手將是13號種子克羅地亞隊的維姬治或非種子球手斯洛伐克隊的施美露娃。

此外，在混雙取代鄭欽文的王欣瑜，與張之臻在4強以2：6、6：4、10：4反勝荷蘭隊奇克斯普／古洛夫組合，勇闖決賽。至於中華台北隊女雙姐合謝淑薇及曹家宜，則在8強以1：6、6：4、12：14飲恨落敗出局。

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