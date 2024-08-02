巴黎奧運︱拿度網球男雙出局恐成告別戰　艾卡拉斯男單晉4強　鄭欽文女單挫施維雅達坐亞望冠 (00:05)

由拿度及卡路士艾卡拉斯組成的西班牙網球隊男雙組合，今晨（1日）在巴黎奧運8強以盤數0：2負美國隊組合出局，賽後拿度透露或已在羅蘭加洛斯（Roland Garros）上演告別戰，並擬棄戰月底的美國公開賽。艾卡拉斯及後在今晚男單8強過關，與淘汰上屆冠軍德國隊的阿歷山大薩維利夫的意大利隊好手梅薩迪闖入4強。女單國家隊的鄭欽文則在4強淘汰波蘭隊「世一」施維雅達，成為史上首名國家隊球手在奧運殺入單打決賽，坐亞望冠。
拿度／卡路士艾卡拉斯以2：6、4：6不敵4號種子卡積錫／拉姆，在男雙8強止步，賽後38歲的拿度去向再成焦點，這名14屆法國公開賽男單冠軍日前曾透露奧運結束後才決定未來方向，他說：「若這是最後一次，對我來說這是一種難忘的感覺和感觸。這種感覺非常非常特別，尤其是在這個地方……未能為西班牙帶回一面獎牌是令人失望的。我在球場盡了最大努力，但這不足以實現目標。」至於有關月尾出席美網的可能性方面，他說：「我需要一些時間，但對我來說這看起來很困難的。」
21歲的艾卡拉斯認為伙拍拿度比賽「是一次難以置信和沒齒難忘的經驗。我從他身上獲益良多」。這名男單次號種子其後在8強以6：3、7：6（9：7）挫9號種子美籍的湯美保羅；而11號種子梅薩迪則以兩盤7：5力克東京奧運盟主阿歷山大薩維利夫。
4屆法網女單冠軍施維雅達雖在8強第3盤領前4：1時，因對手8號種子美國隊的歌蓮絲因傷退賽，卻在4強大熱倒灶，以2：6、5：7受挫賽前6次交手全敗的鄭欽文，無緣決賽。該名21歲的國家隊一姐，賽後超越同胞名宿李娜在2008年奧運會取得女單第4名的成績，並說：「我此刻激動了，我擊敗的是世界第一，她是近幾年多次拿到法網冠軍的人。我在奧運賽場上獲勝了，我覺得這對我來說意義非凡……我很高興能為中國網球創造這歷史，因我一直想成為為中國奪牌的運動員之一，現在我成功了。」她的決賽對手將是13號種子克羅地亞隊的維姬治或非種子球手斯洛伐克隊的施美露娃。
此外，在混雙取代鄭欽文的王欣瑜，與張之臻在4強以2：6、6：4、10：4反勝荷蘭隊奇克斯普／古洛夫組合，勇闖決賽。至於中華台北隊女雙姐合謝淑薇及曹家宜，則在8強以1：6、6：4、12：14飲恨落敗出局。
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