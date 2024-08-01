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英超｜三大利物浦名宿訪港出席活動　科拿為高普短期內不出山傷感　料新帥史諾磨合需時 (20:50)

利物浦3大名宿科拿、貝加及史米沙今午（1日）訪港到太古城為晏菲路球場展覽活動揭幕，吸引數百「紅軍」球迷聚首。對於前領隊高普離任及宣布短期內不會「出山」，科拿形容為「傷心的一天」，稱對足球界是損失。

「利物浦晏菲路體驗」最終站周六起至下月1日於太古城中心2樓中庭及中橋展出，猶如置身在利物浦主場的晏菲路球場，由寫上「You’ll never walk alone」標語的辛奇利閘門、球員通道、掛滿球衣的更衣室到看台均一一還原，還有前鋒達雲紐尼斯的簽名波砵和全隊簽名足球等珍藏展出。

活動今午請來名宿科拿、貝加及史米沙來港揭幕，還有本身是利物浦球迷的歌手陳蕾及洪嘉豪到場助興。對於功勳前帥高普上季完季離任，並近日宣布短期內不會「出山」。科拿形容這決定對足球界是「傷心的一天」，「對足球比賽是一種損失，對利物浦和足球而言，他是一名無與倫比的領隊」。

紅軍荷蘭籍新領隊史諾今夏走馬上任，科拿認為新帥與球員磨合需時不是易事；另一名宿史米沙則仍對球隊前景感樂觀，「我們仍然是一支強大球隊，不少青訓小將在上季球隊有傷患問題時挺身而出，他們對球隊實力無疑是一種很好補充」。3位名宿將於明日及下周日下午會再出席公眾見面會，為球迷簽名合照。

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